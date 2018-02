Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, komentirajući jučerašnji potez grupe aktivista koji su ulicu Mile Budaka oblijepili plakatima "Ulica Cvitana Spuževića", kazao je kako je Spužević sigurno zaslužio da se njegovo ime nađe u gradu Mostaru.

Ljubo Bešlić / 24sata.info

"Cvitan Spužević bio je poznati odvjetnik u Mostaru i član HSS-a. On je sigurno zaslužio kao čovjek visokih moralnih kvaliteta da se njegovo ime nađe u gradu Mostaru i vjerujem da će novo Gradsko vijeće smoći snage i skidati hipoteke prošlosti s Grada Mostara", kazao je za Fenu Bešlić.



Napomenuo je kako je on ranije kao gradonačelnik izlazio na Gradsko vijeće s prijedlogom za promjene naziva određenih ulica, a neka od predloženih imena bila su vezana za umjetnost, odnosno ugledne ljude koji su živjeli u ovom gradu i ostavili nekakav trag.



Dodao je da bi osobno bio puno sretniji da je još u tom razdoblju došlo do izmjena imena ulica "kako bi se skinula epizoda teškog vremena s grada Mostara".





(FENA)