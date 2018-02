Veliki broj turista tokom cijele godine posjećuje Mostar prvenstveno zbog Starog mosta sagrađenog između 1557. i 1566. godine, djela osmanlijskog graditelja Hajrudina.

Foto: AA

Stari most je glavna atrakcija grada na jugu BiH koji privlači pažnju i velikog broja fotografa iz svih dijelova svijeta. Svi žele da na svoj način zabilježe ljepotu čuvenog mosta preko rijeke Neretve u Mostaru.



Stari most je srušen tokom Rata u Bosni i Hercegovini, 1993. godine, a obnovljen nakon rata i ponovno otvoren za javnost 23. jula 2004. godine. Jula 2005. godine, Most je uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture.



Unatoč lošim vremenskim prilika i niskim temperaturama, turisti ni tokom zime ne prestaju dolaziti i uživati u ljepotama Mostara. Fotografije iz zraka napravio je ovih dana i fotoreporter AA.





(AA)