Prije tri mjeseca mladi bračni par iz Mostara, Blaženko i Anamarija Martinović postali su sretni roditelji jednojajčanih trojki. Prema riječima ljekara, u pitanju je prava medicinska senzacija, koja se događa u jednoj od 200 miliona trudnoća.

Kad je Anamarija prilikom prvog pregleda saznala da će postati majka dvojki, njenoj sreći nije bilo kraja. Međutim iznenađenjima tu nije bio kraj. Na sljedećem pregledu saznaje da su u pitanju ipak trojke i to jednojajčane. Uslijedio je šok, a nakon toga, neopisiva sreća, ali i briga da protekne sve kako treba, s obzirom da se trudnoća sa trojkama uglavnom vodi kao rizična.



"Kad sam došla kući i kad sam im rekla da su trojke, niko nije mogao da vjeruje, jer sam im prije rekla da su dvojke i stalno su me zezali, nemoj više ići na kontrole, bit će sljedeći put četvorke", priča Anamarija Martinović.



I sve je proteklo u najbolje redu, Anamarija je na svijet donijela tri zdrave djevojčice, Anteu, Izabelu i Reneu. Uprkos šansama od 1:200 miliona, rođene bebe nemaju nikakvih deformacija.



"Preponosan sam, neopisivo je, tek kad su kući došle shvatio sam da sam otac ove tri prelijepe djevojčice, pa tako kako rastu, sve više i više je neki osjećaj sreće i pogotovo kad smo saznali da su jednojajčane. Ne možeš da vjeruješ, jednostavno Božiji blagoslov", ističe Blaženko Martinović, prenosi N1.



Sve tri su identične. Razlikuju ih kažu, samo po kilaži i osjećajima.



"Od početka je Izabela najdeblja, tako da se ona baš razlikuje od njih dvije, različito ih oblačim, rijetko kad ih isto obučem, a Antea je najmanja pa sve vidi, a Renea je srednja pa tako ih ja mogu razlikovati", objašnjava majka.



"Ja sam gledao film dva sata, i na meni je bila Renea, ali samo sam mislio da je bila Renea, međutim bila je Antea, a Renea je spavala u sobi", dodaje otac.



Rađanje trojki samo po sebi i nije toliko neobično ali kada su one jednojajčane to je prava rijetkost. Za mladi bračni par zabava, kažu, tek počinje kad porastu i uđu u pubertet. Trostruka nevolja, ali i mnogo veća sreća.





(NN)