U subotu 30. decembra u 18:20 TV1 donosi priču o Centru za mir i multietničku saradnju Mostara o tome kako je izgrađen Stari most.

Foto: 24sata.info

Ovaj grandiozni događaj bio je svojevrstan pečat svjetske pobjede mira . Most je ponovo povezao dvije obale, ali je istovremeno povezao i narode svijeta.



Dokumentarni film „Kako je izgrađen Stari most u Mostaru“ je film o ljudima, istini, pomirenju i događajima koji se ne smiju nikada zaboraviti. Podsjetnik da je u obnovi Starog mosta sudjelovao veliki broj zemalja svijeta stvaranjem globalnih partnerstava svih institucija i država donatora, gdje niti jedna zemlja nije imala ekskluzivitet. Stoga je njegova obnova značila mnogo više od obnove jednog kulturno-historijskog spomenika.



Dokumentarni film – Kako je izgrađen Stari most u Mostaru, subota u 18:20.







(24sata.info)