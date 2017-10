Panel o kandidaturama Banje Luke i Mostara za titulu Evropske prijestolnice kulture 2024.godine održan je u ponedjeljak u Umjetničkoj galeriji Sarajevo.

Evropska prijestolnica kulture (EPK) je najpoznatiji i najprestižniji kulturni program Evropske unije u kome od 2014. mogu učestvovati i gradovi iz BiH, a Banja Luka i Mostar su prva dva grada koji su odlučili učestvovati u ovom takmičenju te su već formirali timove za kandidaturu.



S obzirom na to da se aplikacija sastoji iz triju faza, prva je prikupljanje podataka i izrada strategije kulture, druga je izrada preliminarne aplikacije, a treća je konačna aplikacija, danas su članovi timova iz Banje Luke i Mostara razgovarali o razlozima koji su ih potakli na aplikaciju za titulu EPK 2024., koracima koje su do sada poduzeli u pripremi aplikacije, te strateškoj viziji kulture i njezine uloge u razvoju ovih dvaju gradova.



Ovaj projekt nudi veliki potencijal za razvoj kulturne scene grada, općenito, kao i sve elemente urbanog i razvojnog na koje kultura može da utiče, i s tim u vezi šef tima EPK Banja Luka 2024. Marko Bilbija, je naveo da rade istraživanje kulturne scene i publike, a na osnovu rezultata istraživanja dobit će smjernice za dokument, razvoj kulturne strategije.



Naglasio je da su vlasti Grada Banja Luka dale punu podršku projektu, kao i sve ostale institucije kulture, nevladine organizacije.



- Planiramo da u Banjoj Luci stvorimo novi sistem funkcioniranja kulture koji će biti održiv, tako da sav potencijal koji Banja Luka ima kao grad ćemo na neki način ustrojiti i napraviti jedan novi sistem kojim ćemo pružiti mogućnost za saradnju svih kulturnih aktera koji do sada ne sarađuju, ali i međunarodnu saradnju – rekao je Bilbija.



Također i Grad Mostar ima velike potencijale za projekt EPK, a kako je kazala Inga Dragoje-Mikulić, šef službe za kulturu Grada Mostara, iako je bilo neizvjesno jer Grad Mostar nema gradsko vijeće, dobili su političku podršku da mogu ići u projekt.



- Mi od moguće prijestolnice EKP očekujemo da možda najprije sagledamo sami sebe, fali nam šira perspektiva, te da putem izrade strategije za kulturu pronađemo način za rješenje problema – smatra ona.



Kaže da je jedna od mogućnosti povezivanje gradova Mostara, Trebinja, Livna i Konjica, te da su već pokrenuti razgovori o tome.



Direktor Festivala poligon iz Mostara Mirko Božić smatra da najveći benefit kandidature EKP je da će imati konkretnu i razvijenu priču o prioritetima.



- Mostar ima brojne kulturno-historijske kvalitetne prednosti, to je grad s najviše kulturnih institucija i većina tih institucija imaju svoj prostor, nekima manje ili više treba obnova, ali previđena je i izgradnja novih kapaciteta – rekao je.



I drugi učesnici panela Dijana Grbić, članica tima koordinatora za kulturu Grada Banja Luka, Monika Ponjavić, viša stručna saradnica Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Tanja Miletić- Oručević, direktorica Studija za izvedbene umjetnosti Grada Mostara, te Danijel Vidović, direktor Hrvatskog doma herceg 'Stjepan Kosača' u Mostaru, smatraju da je današnji razgovor važan, stvara pozitivnu konkurenciju, te žele da u najboljem svjetlu prikažu svoj kulturni život i kulturno-historijsku baštinu.

