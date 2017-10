Najveći bh. izvoznik, mostarski Aluminij i dalje se nalazi u iznimno složenoj situaciji, a kao nužnost opstanka tvrtke nameće se dokapitalizacija, rekao je generalni direktor Aluminija Mario Gadžić u intervjuu za bh. izdanju Večernjeg lista.

Nova uprava koja je Aluminij preuzela 2016. godine zatekla je ogroman dug zbog kojeg je daljnje poslovanje mostarskog giganta postalo upitno.



- Dugovi Aluminija bili su i još su uvijek iznimno visoki. Mi smo, zasad, dobili samo prvo poluvrijeme. Elektroprivredi HZ HB Aluminij, prema knjigama, duguje više od 185 milijuna maraka i to je dugovanje koje je nastalo temeljem nepovoljnih i nepromišljenih dugoročnih ugovora prethodnih uprava - kazao je Gadžić.



Aluminij ne može otplatiti taj dug iz vlastitoga poslovanja, kazao je generalni direktor, istaknuvši kako je jedino rješenje dokapitalizacija, međutim Aluminij neće biti interesantan potencijalnim investitorima dok god je Elektroprivreda HZ HB najveći vjerovnik.



U prvih šest mjeseci 2017. godine donekle je stabilizirano stanje u Aluminiju, no u drugoj polovici godine, zbog rasta cijena električne energije, Aluminij bilježi mjesečni operativni gubitak od oko tri milijuna maraka.



- Na kraju ove godine akumulirani će gubitak premašiti iznos temeljnoga kapitala pa, da budemo iskreni do kraja, adekvatnost kapitala ozbiljno je upitna. Uzimajući u obzir sve te okolnosti, dokapitalizacija je apsolutno nužna, i to ne danas, nego jučer. Na tom tragu pripremamo slanje opsežne dokumentacije i poziva svim vlasnicima za započinjanje procesa dokapitalizacije Društva - poručio je Gadžić.



Podsjetio je da je Aluminij najveći izvoznik u vanjskotrgovinskoj bilanci BiH, da od poslovanja Aluminija izravno i neizravno ovisi 40 000 ljudi te da Aluminij ima sudbinsko značenje za ukupno gospodarstvo i ekonomsko-socijalnu stabilnost, zbog čega bi u interesu države spas Aluminija morao biti prioritet.



- Dokapitalizacija, restrukturiranje u cilju jačanja konkurentnosti Aluminija te neki oblik intenzivnijeg uključivanja države kroz razvojnu banku ili pronalazak strateškog partnera nužni su koraci kako bi Aluminij u konačnici postao i održivim. Aluminij nužno treba svježi kapital kako bi u cijelosti restrukturirao svoje poslovanje te zadržao položaj ključnog pokretača razvitka BiH u cjelini - smatra generalni direktor Aluminija.



On se osvrnuo i na medijske napise o ulasku ruskog kapitala u Aluminij, istaknuvši kako se radi o neutemeljenim špekulacijama.



- To su potpuno neutemeljene tabloidne konstrukcije koje nemaju nikakvo uporište u stvarnosti i nevrijedne su pozornosti. Uostalom, vlasnička struktura Aluminija nije tajna: Vlada Federacije BiH ima 44 posto udjela, mali dioničari 44 posto i Vlada Republike Hrvatske 12 posto. U svezi s konstruiranom pričom o ruskom utjecaju, objavljeno je čak i kako će Aluminij proces proizvodnje prebaciti na plinske pogone, zbog čega bi ruske tvrtke povećale izvoz plina u BiH preko Luke Ploče, a samim time povećale i ukupan ruski utjecaj na gospodarstvo BiH. Riječ je o potpunom nepoznavanju tehnologije proizvodnje aluminija ili o ciljano zlonamjernim tezama - kazao je Gadžić.



