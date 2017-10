Saobraćajne gužve u Mostaru koje traju već više od dvije godine zbog izgradnje kolektora, dodatno su intezivirane posljednjih dana. Nagomilane probleme oko gradnje prečišćivača i saobraćajnih čepova komentarisao je danas i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.

Ljubo Bešlić / 24sata.info

"Gradnja kolektora napreduje, nažalost ne onom dinamikom kojom je planirano. Vjerujem da ćemo za par dana neke tačke otvoriti, te će se tako mnogo lakše moći kretati po gradu. Ja se moram izviniti našim sugrađanima, te ih zamoliti za strpljenje jer će naredne sedmice biti mnogo lakše", kazao je Bešlić.



Bešlić je najavio da će Mostar imati problema u saobraćaju još skoro cijelu godinu.



"Tek slijedi izrada tunela u starom dijelu grada, isto tako prokopavanje od Željezničke stanice do Narodnog pozorišta, a dalje će biti tuneliranje. U narednom periodu taj dio grada imat će dosta poteškoća, a mi uistinu činimo sve s naše strane da olakšamo građanima koliko je to moguće. Ipak, neke je stvari nemoguće uraditi bez zastoja", zaključio je Bešlić.



Kazao je da je trenutno prioritet sjeverni ulazak u grad, te da će završetkom rotora na Titovoj ulici i asfaltiranjem puta do Novog mosta, mnogo toga biti olakšano po pitanju saobraćaja.





(Klix.ba)