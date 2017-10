Gradski odbor (GO) Naše stranke Mostar smatra kako je posljednja Odluka Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) o dječjem doplatku u visini od 25 KM uvreda za dostojanstvo roditelja.

Foto: 24sata.info

U toj stranci navode kako je Vlada HNŽ-a načinom na koji je odlučila da se od 1. listopada primjenjuje novi Zakon o zaštiti obitelji s djecom nadmašila samu sebe "jer odluka o mjesečnom dječjem doplatku u visini od 25 KM ne samo da je izraz nesposobnosti na koji smo navikli do sada, ona je prosto uvreda za dostojanstvo svakog roditelja".



GO Naše stranke ističe kako Vada HNŽ-a ima 12 članova, 11 ministara i premijera Vlade te kako su svi muškarci koji su jako dobro plaćeni.



"Samo u tom kontekstu politike koju donose bogati muškarci, pripadnici vladajućih političkih elita, mogu da razumijem bruku i sramotu u vidu odluke o primjeni novog Zakona. Ovih 12 muškaraca, koje nazivamo Vlada, ne samo da su najneučinkovitiji i najneefikasniji do sada, oni su totalno izgubili kompas i očito nemaju dodir sa stvarnim životom i potrebama roditelja i djece koji nisu pripadnici njihove kaste", poručila je Irma Baralija, predsjednica GO Naše stranke Mostar.



Iz Naše stranke predlažu ministrima i premijeru da se ovaj mjesec odreknu svojih primanja u korist Fonda za porodiljne naknade, a da pokušaju preživjeti od naknada koje su "svojim Zakonom predvidjeli za porodilje", navodi u priopćenju GO Naše stranke Mostar.





(FENA)