Sportski savez Grada Mostara je u saradnji s Udruženjem kardiologa osmi put organizovao sads već tradicionalnu cross utrku ulicama Mostara.

Foto: Klix.ba

Utrka je kao i svaki put do sada u znaku obilježavanja Svjetskog dana srca, a ove godine prvi put, osim osnovaca i srednjoškolaca, tračala su i djeca iz mostarskih vrtića.



"Ove godine imamo i promotivnu utrku Udruženja Our kids koji na području Mostara rade sa djecom bez roditeljskog staranja. Važno je da problematiku te populacije približimo građanstvu. U redovnoj cross utrci sudjeluje dvadeset osnovnih i devetnaest srednjih škola. Uvijek bude preko hiljadu učesnika, a ove godine očekujemo još više", kazala nam je Mirjana Bošnjak, generalna sekretarica Sportskog saveza Grada Mostara.



Utrka je ove godine potpuno uspjela jer je organizatore poslužilo lijepo vrijeme, a podršku učesnicima je dao i proslavljeni mostarski sportista, bokserski šampion Damir Beljo.



Jučer su utrku ovim povodom trčala i djeca s posebnim potrebama, a sutra će biti organiziran marš od Španskog trga do Velikog i Malog kuka.





(Klix.ba)