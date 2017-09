Gradski odbor SNSD Mostar najoštrije osuđuje grubi pokušaj zloupotrebe mostarskih Srba od strane ministra inostarnih poslova u Savjetu ministara BiH Igora Crnatka.

Crndak je juče optužio SNSD što je dao podršku kandidaturi Grada Mostara za evropsku prestonicu kulture 2024. godine, a da navodno nije podržao Banjaluku što je notrona laž i loš pokušaj spinovanja.



Gradski odbor SNSD Mostar dao je podršku kandidaturi Mostara zajedno sa svim ostalim strankama koje djeluju na području Mostara, te zajedno sa svim srpkim kulturnim društvima koja djeluju u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.



Što se tiče Grada Banjaluke za evropsku prestonicu kulture kandidovao je upravo SNSD i SNSD-ov gradonačalenik Igor Radojičić i mi iz Mostara im želimo svaku sreću.



Naša podrška sigurno neće odlučiti o tome koji grad će biti evropska prestonica kulture 2024. godine, ali mi za razlliku od Crnatka radimo dobro, a ne zlo. Mi podržavamo grad u kojem živimo i u kojem je srpska kultura vijekovima pisana zlatnim slovima, za razliku od Crnatka koji je u prošloj sedmici svoj grad Banjaluku na Konferenciji evropskih gradova i regija u Salcburgu ocrnio na najgori mogući način, te mu nanio nesagledivu štetu.



Crnatkov govor i loša slika u kojoj je predstavio Banjaluku mogla bi napraviti nepopravljivu štetu tom gradu i upravo ugroziti kandidaturu za koju se on navodno brine.



Crnatka želimo podsjetiti da Mostar vijekovima odiše srpskom kulturom. Mostar je pijemont srpske kulture. Prva srsksa opera je igrana u Mostaru početkom 20. vijeka. Zar treba podsjećati ko su Šantić, Dučić, braća Ćorović, Šola, braća Radulović i čime su mostarska ''Prosvjeta'' i mostarske ''Gusle'' zadužili sveukupnu srpsku kulturu i srpski narod.



Podsjećamo ministra Crnatka, a i sveukupnu javnost, da je Mostar i srpski grad.



U Mostaru i danas djeluju SPKD ''Prosvjeta'' i SPKUD ''Gusle'' koje nesebično rade na promociji i njegovanju srpske kulture ne samo u Mostaru, već i u svijetu, a manifestacije koje organizuju ne bi bilo da nije nesebične podrške predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i rukovodstva SNSD-a.



Sramotno je što Crnadak mostarske Srbe pokušava koristiti kao monetu za potkusurivanje u pokušaju da našteti SNSD-u i da prikupi sitne dnevnopolitičke poene. Ovo nije prvi put da pojedinici iz Saveza za promjene na najgrublji način zloupotrebljavaju Srbe Mostara da bi se obračunali sa SNSD-om i na taj način im nanose ogromnu štetu.



Po jučerašnjim izjavama Crnatka ispada da SNSD pravi veliku grešku i grijeh što pomaže Srbima u Mostaru i Federaciji BiH i da ih treba prekrižiti kao što su to godinama činili zvaničnici stranaka Saveza za promjene. Oni se Srba u Mostaru sjete samo kada im zatrebaju za političko potkusurivanje.



SNSD nije partija jednoumlja i brine o Srbima i srpskim interesima ma gdje oni bili, za razliku od Crnatka koji je svojim posljednjim istupima ispao samo smiješan i još jednom dokazao da je ministar samo za svoju stranku i interes.



U normalnim evropskim državama poslije ovakvih izjava protiv svog naroda, ministri podnose ostavke. Zahtijevamo bar da do kraja mandata, za koji svi znamo kako ste ga i čijim glasovima dobili, sjedite u svojoj tako Vam dragoj fotelji za koju bi prodali Republiku Srpsku i Srbe gdje god oni žive i ne idete po svijetu da nas brukate i nanosite nam nesagledivu štetu. Kanite se Srba u Mostaru!







