Vojni orkestar Oružanih snaga BiH i duhački vojni orkestar iz Velike Britanije, Corps of Army music CAMUS večeras su u Mostaru priredili pravi glazbeni spektakl bogatim repertoarom skladbi za sve generacije.

Foto: AA

Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, vojni orkestri su na svojski način oduševili mnogobrojnu publiku tradicionalnim koračnicama koje se mogu vidjeti samo u filmovima i prilikom posebnih događaja od državnog značaja.



Potom su orkestri vojnih sila BiH i Velike Britanije, pod dirigentskom palicom starijeg narednika Will Casson Smitha i Pukovnika Tomislava Sušca, besprijekornim izvedbama klasičnih kompozicija i popularno-zabavne glazbe izazvali opće oduševljenje među mostarskom publikom. Posebno uzbuđenje najmlađih sudionika bile su izvedbe glazbe iz crtanih filmova među kojima je popularni "Frozen".



Projektni menadžer ureda vojnog atašea Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Jasna Pekić, ističe kako je cilj glazbenog spektakla u gradu na Neretvi upravo približiti vojsku ljudima.



"Zbog toga, oni ne sviraju tipičan repertoar za vojne nastupe, tako da su uz vojne marševe zastupljeni popo-rock i jazz muzika, ali i muzika iz popularnih crtanih filmova za najmlađu publiku", kaže Pekić za Anadolu Agency (AA), naglasivši kako je zajednički koncert dio bilateralne suradnje između BiH i Velike Britanije u sklopu kojeg se provodi i projekat Ureda vojnog atašea britanske ambasade koji podržava konkurse za prijem novih pripadnika Oružanih snaga BiH.



"Trenutno radimo projekt bilateralne vojne suradnje između vojnih orkestara Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Corps of Army music CAMUS, a to je skup vojnih orkestara iz Velike Britanije koji dolaze iz raznoraznih klubova i poznati su jer sviraju na veliki svečanostima, poput kraljičinog rođendana", istaknula je Pekić za Anadolu Agency (AA).



Pored koncerta u Mostaru, imali su koncerte u Sarajevu, Tuzli, Doboju i Zenici, a uz koncerte su imali i dvije radionice na muzičkim akademijama u Banja Luci i Sarajevu.



"Ovaj dio priče se ujedno uklapa i s promocijom vojnog poziva Oružanih snaga BiH gdje je trenutno otvoren konkurs za 68 pozicija za oficire, gdje je, između ostalog, raspisan i natječaj za tri muzičara, pa nam je bilo interesantno da i njih privučemo", pojasnila je Pekić.



Vojni orkestri Oružanih snaga BiH i Velike Britanije, kako naglašava, surađuju već tri godine, što se jasno vidjelo da su njihovi nastupi zanimljivi široj publici. Time se, kaže Pekić, razvila i suradnja kroz razmjene i gostovanja kako u BiH tako i u Velikoj Britanija, ali i produbila bilateralna suradnja koja će se, kako vjeruje, nastaviti između prijateljskih zemalja.



Corps of Army music CAMUS jedan je od najvećih britanskih orkestara koji postoji već preko 300 godina i nastupa na najznačajnijim državnim manifestacijama i ceremonijama, poput onih koje se priređuju u ime kraljice Elizabete II i Princa Charlesa.



Koncert je održan u organizaciji Ureda vojnog atašea Britanskog veleposlanstva i Ministarstvo obrane BiH, kao rezultat višegodišnje uspješne bilateralne vojne suradnje, kroz koju su do sada upriličeni mnogobrojni nastupi, studijske posjete, različite obuke, kao i suradnja na drugim poljima.





(AA)