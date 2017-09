Radovi na raskrsnici kod mostarskog Hotela "Ero" bit će u potpunosti završeni početkom mjeseca oktobra i ta raskrsnica će biti u funkciji u punom kapacitetu, navodi se u informaciji Gradske uprave Mostara o radovima na izgradnji glavnih obalnih kolektora.

Arhiv / 24sata.info

Radovi na izljevnoj građevini KP2 uz Carinski most bit će nastavljeni, ali neće uzrokovati izmjene režima saobraćaja, dok će radovi na izradi privremene horizontalne i vertikalne signalizacije, kojom se uspostavlja privremeni kružni tok na Španskom trgu, biti okončani u narednih sedam dana, u zavisnosti od meteoroloških prilika.



U prvoj sedmici mjeseca oktobra okončat će se radovi na izljevnom kanalu KP3, zbog kojih je onemogućen saobraćaj preko Mosta maršala Tita. Na izljevnoj građevini KP3 radovi će se nastaviti i poslije tog roka, ali oni neće utjecati na odvijanje saobraćaja preko mosta.



Normalizacijom saobraćaja preko Mosta maršala Tita, odnosno ulicom Mostarskog bataljona, stvaraju se pretpostavke za intenziviranje radova na izgradnji glavnog lijevoobalnog kolektora te rekonstrukciji vodovodnih instalacija na toj trasi.



Stoga se početkom oktobra očekuje potpuna obustava saobraćaja na dijelu Ulice maršala Tita, od raskrsnice sa ulicom Mostarskog bataljona (bivša robna kuća Razvitak) do Trga Ivana Krndelja (autobusna stanica). Tačan datum obustave saobraćaja na toj dionici bit će objavljen naknadno, a planirano je da ti radovi traju četiri mjeseca.



U drugoj polovini mjeseca oktobra počinju radovi na izgradnji glavnog lijevoobalnog kolektora na dionici Lučki most – Park Alekse Šantića, što će uzrokovati potpuni prekid saobraćaja u Ulici maršala Tita na toj dionici.



Saobraćaj u Ulici maršala Tita, na dionici od raskrsnice sa ulicom Mostarskog bataljona (bivša robna kuća Razvitak) do mjesta izvođenja radova (Park A.Šantića), odvijat će se dvosmjerno te iz tog razloga neće biti dopušteno parkiranje vozila na toj dionici.



Početkom radova na izradi mikro tunela u blizini Narodnog pozorišta, odnosno Šehitluka, koji su planirani u novembru, dvosmjerni saobraćaj u Ulici maršala Tita neće biti moguć dalje od mjesta izvođenja radova. Okončanje radova na mikro tunelu očekuje se do kraja januara 2018. godine, nakon čega se nastavljaju radovi na otvorenom iskopu od Narodnog pozorišta do raskrsnice sa Ulicom Huse Maslića.



Normalizacija saobraćaja u Ulici maršala Tita očekuje se u maju 2018. godine, saopćeno je iz Gradske uprave Mostara.



(FENA)