Elvedin Nezirović, književnik i direktor Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru, na svom je Facebook profilu napisao status o stanju u kojem se nalazi Mostar i pritiscima kojima je izložen zbog svojih javnih istupa o stanju u gradu.

"Bog sami zna koliko sam stvari progutao i prešutio posljednjih godina, i to stvari vrlo ozbiljnih, naravno, sve zbog toga što pišem kritičke tekstove o stanju u kojem se nalazi grad u kojem živim i kojeg volim. I da budem iskren, iako sam znao da radim stvari koje neko naprosto mora, to me je duboko pogađalo i još uvijek me pogađa.



Nikada o tome nisam javno govorio, oni koji su mi bliski znaju zašto i zbog čega. Ali jutros, evo, moram da o tome nešto kažem jer sam duboko povrijeđen konstatacijom jednog mog poznanika, koji je, naravno, ne dobro, nego super odlično uhljebljen stranački kadar i koji smatra da takve kao što sam ja treba ostaviti bez posla, jer eto pišem i javno govorim o onom o čemu se drugi ne usude, a - gle mi grijeha! - primam platu iz javnog budžeta.



Ne bih se ja mnogo obazirao na njegove riječi da one ne predstavljaju, ujedno, i stav većine onih koji odlučuju o mojoj, pa i o sudbini svih nas.



Jer u rigidnoj politici je tako: ono što vrh misli, misle po defaultu i svi ostali. Ne bojim se ja biti bez posla, više sam u životu proveo na birou, nego što sam radio posao za koji sam se školovao - osam godina sam, kao bivši, maloljetni borac Armije BIH (nije nevažno naglasiti) s fakultetskom diplomom radio kao građevinski radnik i jedno vrijeme kao poslovođa na gradilištu, jer nisam htio niti stranačku iskaznicu, niti sam imao tatu ministra - nego se najiskrenije bojim onoga u šta se ovaj grad pretvara.



Ljudi moji, pa šta je ovo, je li ovo Sjeverna Koreja, šta li?"

