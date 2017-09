Premijerom predstave "Ćelava pjevačica", po tekstu Eugenea Ionesca, u petak je otvorena nova sezona Narodnog pozorišta Mostar.

“Nakon premijere mogu reći samo da nije bio uzaludan sav ovaj rad i trud koji su glumci i sva ekipa u Narodnom pozorištu Mostaru uložili u ovakvu vrlo složenu i zahtjevnu predstavu kakva je 'Ćelava pjevačica'. Sretna sam i zadovoljna. Mislim da ova predstava pred sobom ima dug život i želim sve najbolje u budućim igranjima jer će svaki put biti sve bolje i bolje. Ja sam prezadovoljna”, kazala je nakon premijere redateljica Lajla Kaikčija.



Adaptaciju i dramaturgiju potpusuje Adnan Lugonić, a scenografiju i kostimografiju Sabina Trnka. U predstavi igraju Emir Sejfić, Maja Zećo, Emir Spahić, Dina Mušanović, Andrea Aković i Saša Oručević.



"Ćelava pjevačica" je neklasična komedija, komad apsurda, u kojoj se Ionesco bavi ljudima, karakterima i njihovom nepresušnom potrebom da pričaju.



"'Ćelava pjevačica' ismijava nepresušnu potrebu naroda da stalno govori, o svemu ima mišljenje i bude u toku svih dešavanja, najčešće i najbanalnijih. Govor se dovodi do apsurda. Riječi gube smisao. Misao devalvira. Sve dok glas izlazi iz grla govor ne prestaje. I tako u nedogled. A svaki vid akcije, djelovanja izostaje. I to netko koristi. Jedni iznutra, drugi izvana. Da li govorim o životu ili o predstavi? Svejedno. Na žalost, Joneskov besmisao nigdje nije smislenije postaviti nego u Mostaru. Vođena mišlju da će neki novi klinci po prvi put vidjeti Joneskov komad u teatru i možda biti isprovocirani njime (kakogod) te odluče se, konačno, na neki vid djelovanja... To je jedini način izlaska iz apsurda koji živimo", zapisala je Kaikčija o predstavi.



Prva repriza predstave u Narodnom pozorištu Mostar je večeras u 20 sati, a druga u petak, 22. rujna.



Sljedećeg mjeseca "Ćelava pjevačica" gostuje u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, priopćeno je iz mostarske teatarske kuće.





