Svečanost povodom 25. obljetnice biskupskog ređenja mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog danas je u Mostaru okupila dvadesetak biskupa iz regije, preko stotinu svećenika, ali i predstavnike islamske i pravoslavne zajednice, kao i političkog vrha BiH, javlja Anadolu Agency(AA).

Foto: AA

Da se radi o iznimno značajnom događaju, svojim dolaskom na svečanost obilježavanja dva i pol desetljeća biskupskog rada Ratku Periću posvjedočili su, između ostalih, predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović, mostarski paroh Radivoje Krulj i Mostarski muftija Salem ef, Dedović, kao i brojni biskupi i svećenici iz regije, ali i čestitka samog poglavara Katoličke crkve pape Franje koja je pročitana tijekom svečane akademije.



U pismu upućenom biskupu Periću, papa Franjo je naglasio kako mu je njegov rad u biskupskoj službi kao i sami pastoralni rad od početaka do danas današnjeg dobro poznat.



"Budući da nam je znano kako si u obnašanju i svećeničke i biskupske službe djelovao spremno marljivošću ovom prigodom želimo s tobom kao brat s bratom porazgovoriti", kazao je papa Franjo u pismu koje je na svečanoj akademiji pročitao papin izaslanik iz Vatikana, a potom uručio biskupu Periću.



"U okviru pastorske službe svim si se silama zalagao za vječno spasenje sebi povjerenih Kristovih vjernika, a bio si brižljiv i u obnavljanju crkvenih zgrada iz ratnih ruševina, te si osobito povezan s učiteljstvom crkve očitovao ljubav i pratio trend u kojem si učvrstio ugled, promičući umni i duhovni život i crkvenu svetinju. Znano nam je da si poznat voditelj duhovnih vježbi i da si napisao nemali broj knjiga i da si u Rimu surađivao kao konzultant kongregacije za evangelizaciju naroda. Primi, časni brate, cjelov ljubavi i mira i naše dobre želje povezane s molitvama", kazao je između ostalog papa Franjo, uz molitve koje su izrečene za biskupa Perića i sve vjernike u Hercegovini gdje je biskup već 25 godina.



Djelovanje biskupa Perića, kako je istaknuo generalni vikar biskupije don Željko Majić, ostavilo je veliki trag u Katoličkoj crkvi novoga doba, te napravio kratak presjek njegovoga djelovanja od 14. rujna 1992. godine, kad je mostarska katedrala bila ratom razrušena.



"U jeku rata, 14. rujna 1992. godine naš biskup nije mogao biti zaređen u mostarskoj katedrali, zato što je bila razrušena, nego je zaređen u Crkvi Gospe od zdravlja u Neumu", podsjetio je Majić, govoreći o značaju djelovanja biskupa Perića, kako u obnovi same katedrale, brojnih crkvi, pastoralnih centara tako i duha vjernika, ali i procesu međureligijskog dijaloga.



Predsjednik biskupske konferencije Republike Hrvatske, mons. Želimir Puljić, naglasio je kako je biskup Perić ostavio veliki trag u radu biskupskih konferencija kako u BiH tako i u Hrvatskoj, ali i šire suočavajući se s brojnim teškoćama s kojim se nosi Katolička crkva.



"Dok se Crkva zalaže za zemaljsku domovinu, on nas svom dušom upućuje na onu nebesku. Zbog toga je naš slavljenik bio vrlo kritičan prema svakoj vrsti zastranjivanja kako u Crkvi, tako i u društvu i odvažan u susretima sa svjetskim moćnicima, te političkim i medijskim manipulatorima javnoga mnijenja. To mu je pripadalo brojne kritičare i bezočne klevetnike. No, to nije umanjilo njegov apostolski rad za odgoj vjernika i navještaj istine", zaključio je Puljić, uz iskrene čestitke biskupu Periću uz želju za daljnjim uspješnim djelovanjem.



U nizu značajnih djela biskupa Perića svečano je predstavljena i njegova najnovija knjiga "Gospodine, sjeti me se u raj kad dođeš", a knjigu je predstavio mons Petar Rajič, apostolski nuncij u Angoli, koji je porijeklom iz Hercegovine.



Govoreći o knjizi, Rajič je naglasio da se radi o zbirci biskupovih nagovora, propovijedi, meditacija o križu Kristovu kao i uskrsnim propovijedima.



U sklopu svečanosti, kako je najavljeno, sutra će se mostarskoj katedrali služiti svečana misa u 10 sati, na kojoj će sudjelovati do sada 19 prijavljenih biskupa i nadbiskupa iz okolnih zemalja, te preko stotinu svećenika i mnoštvo vjernika.

