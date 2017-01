Na Hepokovoj plantaži na lokalitetu Bijelo Polje - Željuše u Mostaru otkrivena je za sada nepoznata količina acetilenskih boca, saopštili su iz Federalne uprave civilne zaštite, a danas je vijest uzbunila građane Mostara i Hercegovine. Spekulira se da su boce vjerovatno zakopali pripadnici JNA prilikom povlačenja iz ovih krajeva.

Foto: Klix

Policija je izolirala prostor, jer bi bilo kakva mehanička aktivnost nad bocama mogla dovesti do paljenja i eksplozije, kazao je za naš portal Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, koja osim s policijom na ovom zahtjevnom slučaju sarađuje i s vatrogascima.



"Radimo s firmom Messer iz Sarajeva, koja se bavi trgovnim plinom, te drugim lokalnim preduzećima iz te oblasti. Pokušavamo okupiti najbolje ljude, jer je ovo za nas nesvakidašnja pojava", govori direktor FUCZ.



U prvi mah su otkopane dvije ili tri boce, ali je uočen metalni pokrov ispod kojeg se vjerovatno nalazi još takvih boca.



Acetilen je nestabilan i njegovo uklanjanje je dugotrajno. Samo ispuštanje plina iz boce prilikom uništavanja traje dva mjeseca, govori Solak i upućuje na složenost situacije.



"Boce su pod zemljom zatrpane najmanje dvadeset godina i pitanje je u kakvom su stanju i same boce".



Kolika je opasnost acetilen dovoljno govori podatak da se pri njegovoj proizvodnji dodaju plinovi koji bi kasnije svojim mirisom mogli na vrijeme uzbuniti rukovaoce ako bi došlo do curenja.



"Na lokalitetu se već osjeti miris plina te nam to dodatno komplicira posao, ali ići ćemo pažljivo", kazao je sagovornik.

(Klix)