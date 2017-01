Mostarski paroh Radivoje Krulj, starješina Saborne crkve i arhijerejski zamjenik episkopa Grigorija govoreći o Božiću, kojeg pravoslavni vjernici danas slave diljem svijeta, istakao je da je njegova poruka da se svi raduju i ostave svaku nemoć i tugu.

”Radost možemo dobiti od gospoda koji je postao čovjek. To je u suštini bit Božića, jer Bog postaje čovjek da bi čovjek mogao biti u blagodati Bog. Da čovjek nije više ostavljen, nije prepušten smrti, nije prepušten truleži, jer Bog se rađa od duha svetoga i Marije Djeve u Betlehemu i to ne u gradu, nego u pećini i biva položen na jasle. Sva ta priprema naših domova i naših crkava govori o čekanju najvećeg, najvažnijeg i najuzvišenijeg gosta, koji je u suštini jedini i pravi domaćin. Cara nad carevima. Njega su prepoznali oni mudraci sa istoka, koji su došli i koji su mu se poklonili. To je jako bitno i to je i moja poruka vjernicima ali i svim ljudima da bude dobra volja i da prepoznaju tu ljubav Božju u sebi i da samo malo vratašca otvore svoga srca, da se Bog useli u njihova srca. Onda će biti i dobra volja i bit će radost i veselje. Otići će tuga i odagnat će se svaka žalost i svaka nemoć”, rekao je za Anadolu Agency (AA) paroh Radivoje Krulj.



Često govori i nedovoljnom povratku Srba u Mostar, a kao najveći razlog, naveo je:



”Glavni razlog je definitivno to što ljudi koji su izbjegli iz Mostara, oni koji su uspjeli da obezbjede egzistenciju za svoju porodicu, dobro školovanje za svoju djecu i dobru budućnost, teško da se hoće ili žele vratiti u Mostar. Vidi se da oni vole Mostar i da pate za tim životom u Mostaru, ali je nerealno da se vrate u Mostar i u neizvjesnost, gdje nemaju mogućnost zaposlenja i egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Znam da ima dosta ljudi koji žele da obnove svoje domove i da se vrate ali evo nikako da se krene sa neke mrtve točke. U posljednjih čini mi se desetak godina nije bilo neke značajnije obnove kuća ljudi koji se žele vratiti”.



Paroh Krulj kaže da je politička situacija u Mostaru možda uslovima ”i svaku drugu situaciju, ekonomsku, kulturnu i uopšte privrednu”.



”Jer grad bez Gradskog vijeća nema neku perspektivu. Donosi se budžet na neki ne standardan način, raspoređuju se sredstava, plaćaju se dadžbine, ali nema nekog boljitka. Ono što ja vidim živeći u Mostaru je da ovaj grad ima nevjerojatnu perspektivu. Blizu je mora, blizu luke, ima odličan aerodrom, prugu, blizu je planina, ima odlučnu vodu, rijeke, što je danas rijetkost u svijetu. Mislim da bi se rješenjem političke situacije i političkog pitanja Mostara desilo bukvalno čudo u Mostaru. I ovako kad nije riješeno vidimo da ima nekih pomaka i da turizam napreduje, iako o Mostaru u svijet ide neka ružna slika, jer vidim ja bilo gdje da odem, kako tamo o Mostaru govore i pitaju ima li sukoba, i tako dalje... U Mostaru nije tako, živi se jedan normalan život, ali politika mislim da dosta je neriješena i političko pitanje koči grad, te je nekako u fazi umiranja”, smatra paroh Krulj.



Na pitanje, smatrate li da bi politički izbori doprinijeli i povratku Srba u grad na Neretvi, odgovorio je:



”Pitanje na koji način?! Ako budu izbori nametnuti ili u tome smislu da se moraju održati bez nekog jasnog rješenja koje bi zadovoljilo i Hrvate i Bošnjake i Srbe, i sve građane Mostara... Ako bi bila dobra atmosfera za izbore, gdje bi zaista oni predstavnici koje bi građani izabrali radili i gdje bi se Statut grada dugoročno riješio, onda bi sigurno bilo dobro za sve. Ako se kao do sada budu nametala neka rješenja, od bilo koga i sa strane, vidi se da to nije dobro”.





