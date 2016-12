Prošle godine petočlana porodica je otišla u Njemačku, ali su rekli da će se svake godine vraćati kako bi blagdane proveli u rodnoj grudi.

Foto: AA

Ivica Marić iz Raštana kod Mostara je sa suprugom Dražanom i troje djece prošle godine zbog egzistencije odselio u njemački Minhen. No, vratio se na Badnji dan kako bi božićne i novogodišnje blagdane proveo u "kući iz bajke", koju je u svega nekoliko dana ukrasio sa više od 15.000 svjetiljki, javlja Anadolu Agency (AA).



Ukrašavanjem kuće i dvorišta po uzoru na blagdanske domove iz američkih filmova oduševio je Marić ne samo obitelj i prijatelje, nego svakog prolaznika koji u večernjim satima prolazi kroz Raštane, jer kako kaže, nemali broj ljudi zastane i fotografira njegovih ruku djelo.



"Počeo sam prije pet-šest godina. To je nekakva obiteljska tradicija. Uvijek smo radili na tome i tako nastavljamo dalje. Želim da to prenesem na djecu, jer oni se tome najviše vesele. Ovo je lijepo i za odrasle, ali za djecu, nešto posebno. Susjedi su oduševljeni, svaki prolaznik se zagleda i slika, automobili staju, ljudi izlaze i slikaju. Ovo je spektakl u Raštanima", s ponosom je rekao Marić za Anadolu Agency (AA).



Da bi blagdane poveli u obiteljskom domu naporno su on i supruga Dražana u Minhen radili tijekom cijele godine.



"Odselili smo, jer je ovdje jako loša ekonomska situacija, tako da smo se odlučili na taj potez, ali uvijek ćemo dolaziti za Božić i Novu godinu", priznao je Marić ekipi Anadolu Agency (AA).



Dolazak u obiteljsku kuću i ukrašavanje svjetlosnim efektima njemu i cijeloj obitelji je ove godine posebno, iako za Božić nije kuća bila ukrašena kako su željeli, jer posao zbog kojeg su i otišli u Njemačku nije dozvolio dolazak prije Badnjeg dana.



"Iz Njemačke smo stigli u subotu, 24. decembra, oko 11 sati i počeo sam tad s ukrašavanjem. Pomogao mi je moj šogor, tako da smo stigli, ali ne sve do kraja, zbog božićnih blagdana i vremena. Postavljeno je oko 15.000 svjećica, a za to treba oko pet dana. Nekako smo to uspjeli napraviti pa smo se dopunjavali. Ali da se to postavi na pravi način treba najmanje deset dana, da sve bude u redu i da sve bude na svome mjestu. Imam još tog materijala kojeg trebam postaviti", kazao je Marić za Anadolu Agency (AA), navodeći da će u novogodišnjoj noći njegov dom u Raštanima biti osvjetljen s više od 20.000 svjetiljki.



S početkom Nove godine i nakon svega nekoliko dana blagdanske idile iz bajkovite kući sa svojom obitelji ponovno odlazi u Njemačku.



"Otišli smo prošle godine u septembru. Dobro je u svakom slučaju, snašli smo se. Malo je teško za stan, ali djecu smo odveli. Djeca su se već prilagodila jako dobro i kad ih pitamo gdje je bolje tamo ili ovamo onda kažu i tamo i ovamo. Tako da, mislim, teško je otići, ali ako je takva situacija da morate, onda nije loše otići, tko želi i tko je uporan, posla ima. Ali Božić i Novu godinu ću uvijek ovdje provesti, i sve ovo još više ukrasiti", zaključio je Marić.



Uvjeren da su istinski blagdani samo tamo gdje je pravi dom, sa svojom obitelji je svim ljudima dobre volje poželio sretne blagdane tradicionalnom čestitkom "sretan Božić i Nova godina".





(AA)