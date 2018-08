Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić izjavio je kako je osiguran novac za treći pokušaj izvantjelesne oplodnje za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, a procedura za utrošak ovih sredstava je u tijeku, što predstavlja dio pronatalitetne politike Vlade i pokušaj da se pomogne parovima koji žele ostvariti potomstvo.

Foto: FENA

On je dodao da je u ovogodišnjem proračunu prvi put izdvojeno 165.000 maraka za financiranje trećeg pokušaja izvantjelesne oplodnje te da će se na jednoj od narednih sjednica Vlade naći program i kriteriji za utrošak ovih namjenskih sredstava.



Gradonačelnik Milić je naglasio da su svemu prethodile konzultacije s udrugom koja se bavi ovom problematikom kao i Fondom zdravstvenog osiguranja.



- Što se tiče ukupnog financiranja, Distrikt je do sada financirao 180 pokušaja izvantjelesne oplodnje, za što je izdvojeno više od 700.000 maraka. Kroz izmjenu Zakona o dječjoj zaštiti uveli smo daleko veće iznose za majčinski doplatak. Prije izmjena je on iznosio 150 maraka po jednom djetetu za 3 mjeseca, a nakon donesenih izmjena on iznosi 460 maraka za 12 mjeseci, i to su značajna sredstva - ocijenio je Milić.



Istaknuo da su sve ovo mjere koje bi trebale pomoći onima koji imaju ili planiraju zasnovati obitelj te da Vlada pokušava i izgradnjom odgovarajuće infrastrukture koja se nalazi u sustavu odgoja djece podići kvalitetu života građana.



- Uskoro će početi izgradnja vrtića u naselju Ilićka. Sredstva za prvu fazu izgradnje vrtića u naseljima Klanac i Srpska varoš također su osigurana. Sve je to dio potpore onome što se može nazvati pronatalitetna politika. Nije sva odgovornost na lokalnim institucijama vlasti. Ako napravite analizu razloga zbog kojih mladi odlaze iz našega grada i države, to su opća besperspektivnost i beznađe, što nije kreirano na lokalnoj razini, nego je posljedica ukupnih događanja i prilika na razini BiH. Neophodna je zajednička akcija svih razina vlasti kako bi se ovo područje učinilo perspektivnijim- zaključio je Milić, poručivši kako će i nadalje nastojati pružiti potporu koliko je to moguće, nešto kroz financijska sredstva ali i kroz druge vidove pomoći.



Pravo na financiranje trećeg pokušaja asistirane reprodukcije imat će žene do napunjenih 45 godina koje su dva puta prošle cjelokupnu proceduru izvantjelesne oplodnje po projektu koji provodi Fond zdravstvenog osiguranja.





(FENA)