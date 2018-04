Protiv 15 zaposlenih Vlade Brčko distrikta biće izrečene disciplinske mjere opomene, nakon što je kontrolom utvrđeno da su zakasnili na posao, potvrdio je juče Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

On je dan ranije portirskoj službi naredio da u pola osam zaključa vrata Vlade Brčko distrikta, te da legitimiše službenike koji kasne na posao.



Gradonačelnik se na ovaj potez odlučio kako bi se konačno stalo na kraj kašnjenju na posao u Vladinim institucijama.



"Narednih dana ćemo nastaviti ovu vrstu kontrole i ako se utvrdi da je neko ponovio postupak i opet zakasnio na posao, onda ćemo preduzeti druge mjere u skladu sa Zakonom o državnoj službi, a to je novčana kazna", istakao je Milić za "Nezavisne".



Prema njegovim riječima, mjere protiv onih koji ne budu dolazili na vrijeme na posao biće sprovođene u kontinuitetu, te ako se kod službenika bude ponavljalo kašnjenje na posao i to postane učestalo to se, kako kaže, tretira kao teža povreda radne obaveze.



"U slučaju da neko više od dva puta zakasni na posao bićemo prinuđeni da, u skladu sa Zakonom o državnoj službi, primjenimo još rigoroznije sankcije", upozorio je Milić.



A, povodom ove teme da li ima kašnjenja službenika u gradskim institucijama pozvali smo nadležne i u drugim gradovima, te su potvrdili da je bilo takvih slučajeva, ali da nije alarmantno i uglavnom su imali opravdanja.



U Gradskoj upravi Zenica kazali su da su od dolaska na funkciju gradonačelnika Fuada Kasumovića u četiri-pet navrata rađene kontrole dolazaka i odlazaka s posla zaposlenih u Upravi.



"Vršene su kontrole ujutro u pola osam i u 16 časova kako bi se utvrdilo da li zaposleni dolaze na posao na vrijeme, te da li izlaze s posla ranije, i u desetak slučajeva je utvrđeno da su radnici odlazili ranije ili kasnili na posao", istakli su u Gradskoj upravi Zenica.



Prema njihovim riječima, u svim ovim slučajevima je utvrđeno da su kasniji dolasci i raniji izlasci s posla bili opravdani, te, kako kažu, dosad nije bilo pokretanja disciplinskih postupaka. Naglasili su da Gradska uprava Zenica ima 280 zaposlenih.



U Gradskoj upravi Banjaluka istakli su da su već duže vrijeme zaposleni prilikom dolaska na posao obavezni da koriste karticu.



"Zaposleni prilikom dolaska na posao i odlaska s posla koriste karticu, pomoću čega se utvrđuje njihovo tačno vrijeme dolaska i odlaska s posla, tako da nema mjesta zloupotrebama radnog vremena", istakli su u Gradskoj upravi Banjaluka.

