Dvadesetjednogodišnji David Komljenović je pobjednik plivanja za časni krst u Banjaluci.

Foto: RAS Srbija

U konkurenciji 33 mladića on je bio najbrži u hladnom Vrbasu.



"Ovo je prva godina da učestvujem i odmah pobjeda. Čestitam svima koji su se usudili da zalivaju na današnji dan. Ovo ima posebnu simboliku i nije mi bilo uopšte hladno. Nadam se da će se tradicija nastaviti i da ćemo i sljedeće godine zalivati", kazao je Komljenović.



Plivanje za časni krst na rijeci Vrbas u Banjaluci je tradicionalno organizovano u okviru obilježavanja praznika Bogojavljenja.



Plivanju za časni krst prethodila je Sveta Arhijerejska liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je ispred hrama krenula bogojavljenska litija do mosta Patre.



U litiji je bilo nekoliko hiljada Banjalučana. Litiju, koja se kretala od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do gradskom mosta, predvodio je Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem zajedno sa sveštenstvom i monaštvom.



Ispred litije građani su nosili veliki transparent na kome je pisalo "Svetinje u Crnoj gori pripadaju Crkvi i narodu".



U litiji su učestvovali član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik NS RS Nedeljko Čubrilović, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i predsjednik gradske Skupštine Zoran Talić.





(NN)