U Banjoj Luci je u toku okupljanje građana uoči protesta koje su organizovali opozicioni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najavljenog poskupljenja cijene struje za domaćinstva u ovom bh.entitetu.

Foto: 24sata.info

Iako su vlasti RS-a demantovale da će doći do rasta cijene električne energije, iz PDP-a i SDS-a su istakli da je to, kako tvrde, njihova pobjeda i da će to da proslave" okupljanjem u banjalučkom Parku “Mladen Stojanović”.



Premijer RS-a Radovan Višković je rekao da građanima koji troše do 500 kilovata, a takvih je 86 posto domaćinstava, cijena struje neće poskupiti bar ne u mandatu ove Vlade RS.



Dodao je da preostalih 14 posto domaćinstava, po analizama “Elektroprivrede RS”, ima veću potrošnju, koja doseže i više od 2.000 kilovata.



Poslanik Nebojša Vukanović rekao je da je izjava premijera da struja neće da poskupi predstavlja pobjedu opozicije.



– Izlazimo sa bijelim zastavama da to proslavimo – rekao je Vukanović.





(FENA)