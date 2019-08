Bajram-namaz povodom Kurban-bajrama jutros je klanjan u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjaluci, a molitvi je prisustvovao veliki broj vjernika.

Foto: AA

Nusret Abdibegović, muftija banjalučki, nakon molitve rekao je da mu je drago što su imali ovaj susret u Ferhat-pašinoj džamiji i da su se okupili sa Bošnjacima koji žive u Banjaluci i onima koji su došli iz dijaspore.



"Čini mi se da na ovaj Bajram mi pokazujemo da grad Banjaluka zaslužuje pažnju, da se iz Banjaluke mogu poslati riječi nade, susreta i radosti. To je ono što sam primijetio jutros na licima svih vjernika i vjerujem da svaki blagdan, a mi to doživljavamo na poseban načina kada je u pitanju Kurban-bajram, pokazuje potrebu čovjekovog smiraja unutar ovog materijalizma i konzumerizma da on kaže gdje se nalazi, gdje želi, što voli da čuje i da vidi. Ljubav prema vjeri i ljubav prema domovini, čovjeku će biti pokazana kroz različite sadržaje u svim našim porodicama, kućama, kroz čin kurbana pružićemo ruku koja je ruka darovanja, kazaćemo tu riječ koja je riječ radosti - dijelim s tobom radost osjećam se sretno ako si ti sretan i moja je sreća sa tvojom srećom. Mi se nadamo da će ovi dani pokazati da se može živjeti u miru i suživotu", kazao je Abdibegović.



U svojoj hutbi Abdibegović je rekao da kurban jednako oplemenjuje onoga koji ga udjeljuje i onoga koji ga sa zahvalošću preuzima.



Banjalučanin Smail Đuzel rekao je da je Kurban-bajram praznik muslimana čitavog svijeta.



"To je praznik ne samo tijela nego i duše i to je nešto što je sreća za svakog čovjeka. Kurban-bajram je praznik kada se žrtvuje i ta žrtva dijeli se komšijama i prijateljima", kazao je Đuzel.



Rekao je da će ovaj praznik proslaviti u krugu porodice, a posjetiće i mezarje.



Muzafer Adžiahmetović iz Banjaluke kazao je da će nakon molitve u džamiji slaviti kod kuće, sa rodbinom.



"Bajram to je naš veliki praznik, i fino je da ima takvih praznika, da se ljudi sastaju", kazao je on.





(AA)