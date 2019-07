Grupa Banjalučana automobil Fiat Panda pretvorila je u električno vozilo koje su nazvali "e-Medo", a električni pogon za ovo vozilo obezbjeđuje 1.728 baterija kakve se inače koriste za laptope.

Foto: AA

Miroslav Matić, diplomirani inženjer mašinstva, koji je sa grupom stručnjaka osmislio ovaj automobil u razgovoru za Anadolu Agency (AA) rekao je da su na ideju došli prije dvije godine, a vjerovali su da imaju dovoljno znanja i kapaciteta da to urade.



"Ispostavilo se da kada su svi možda i malo posumnjali u nas na kraju smo uspjeli da završimo cijeli posao do kraja da registrujemo 'e-Medu' i stavimo ga u funkciju naše firme koja se inače bavi računarima", rekao je Matić.



Objasnio je da imaju mnogo intervencija po gradu, pa autonomija ovog automobila od 100 kilometara zadovoljava dnevne potrebe.



"Osnovna razlika je u potrošnji goriva. Mi smo 100 kilometara ranije prelazili za desetak-15 KM, a sada nam je to jedna do dvije KM. Osnovna razlika je ušteta, nemamo velikih i malih servisa, nema potrebe za mjenjanjem filtera, ulja, nema kvarova na motoru, jedino što će da se potroši za nekih pet godina po našoj procjeni su baterije koje neće do kraja da se potroše imaće svoju funkciju, ali neće imati kapacitet 100 posto nego 70 do 80 posto sadašnjeg kapaciteta", rekao je Matić.



Naglasio je da je korišten isti tip baterija kakve se koriste za laptop, a svaki laptop ima po šest takvih baterija, od 3,7 volti i 2.200 miliampera.



"Trenutno u pandi se nalazi 1.728 baterija, u 24 bloka po 72 baterije i prave 13,5 kilovata kapaciteta", rekao je Matić.



Na instrument tabli ugrađen je displej na kojem se jasno vidi stanje baterije, pa vozač zna koliko može da pređe prije narednog punjenja. Jedan od problema koji će rješavati u budućnosti je tišina, jer ovo vozilo kada je upaljeno i dok se kreće ne proizvodi nikakvu buku, što u saobraćaju može biti problem za pješake.



Matić je istakao da su prilikom pravljena ovakvog automobila najskuplja stavka baterije, a osim toga značajna izdvajanja zahtijevaju motor, kontroler, kao i battery management sistem ili BMS.



"Preinaka takvog jednog vozila da imamo 100 kilometara autonomije, da idemo 100 kilometara na sat, košta oko 15.000 KM", kaže Matić.



"e-Medo" na banjalučkim ulicama je već mjesec i po dana, svakim danom osim vikenda, a za sada se odlično pokazao u vožnji. Ovaj automobil nema klimu, ali pošto se elektro-motor praktički ne grije se i ne pravi toplotu vožnja kažu nije neugodna.



"To su sve kratke relacije, mislim da je mnogo zdravije nego da palimo klimu na tako kratkim relacijama", smatra Matić.



Kaže da je "e-Medo" mnogo bolji nego što su očekivali, kao i da neće stati na samo jednom električnom vozilu



"Još ćemo uraditi par vozila, još jednu Pandu za naše potrebe, sportsko vozilo Mazdu RX8 i možemo to raditi i komercijalno ako nam se jave kupci kome je ova ideja interesantna koji vide svoju uštedu i korist i društvenu odgovornost u jednom ovakvom vozilu", rekao je Matić.



Naglasio je da električna vozila dolaze u Evopu, posebno Zapadnu Evropu, a da to nije budućnost nego sadašnjost.



"Mislim da će kroz par godina kada se pojavi dovoljno stanica za punjenje vozila, da ljudi nemaju bojazan da će ostati bez baterije, upotreba th vozila biti masova", kazao je Matić masovna upotreba tih vozila.



Na pitanje da li je jefitinije nabaviti električno vozilo ili preraditi automobil na drugi pogon Matić je objasnio da je prerada ipak jeftinija, ali da ovo rješenje trenutno nije "za kućnu upotrebu" jer su skupe baterije i i operma koja treba da se to ugradi.



"Za nekog ko dnevno prelazi oko 100 - 200 kilometara, taksisti, neko ko radi po gradu, dostavna vozila, za dvije do tri godine će im se sigurno isplatiti uloženi novac. Nije kao za plin za kućnu upotrebu, nije za velika rastojanja, to ćemo tek raditi, a ovo smo planirali za po gradu, po Banjaluci i oko Banjaluke za razdaljine od 150 do 200 kilometara, može preći i više, ali sve to povećava njegovu masu i komplikuje izradu takvog vozila", dodao je Matić.





(AA)