Muftija banjalučki Nusret ef. Abdibegović naglasio je značaj Ramazanskog bajrama za sve vjernike koji ga proslavljaju u miru, radosti i suživotu.

Foto: AA

-To je kruna vjerničkog života – rekao je Abdibegović i naglasio da je Bajram radost duše, dan porodičkog okupljanja, kolektivne brige i odgovornosti.



U prepunoj obnovljenoj džamiji Ferhadiji muftija Abdibegović je predvodio bajram-namaz i u bajramskoj hutbi istakao da se danas iz šeher Banje Luke šalju lijepi zraci i poruke.







Bajram nas uči, ističe, da se ljudi vole, poštuju, pomažu, raduju i druže.



-Tamo gdje su ljudi, ljudi, vlada mir, sloga, život i suživot i zato svaka vjera u svom pozdravu uči sljedbenike pozdravu mira- naglasio je.



Pozvao je na uspostavljanje, obnavljanje i osnaživanje veza među ljudima.



-Obilježili smo Ramazanski bajram uz radost svih ljudi koji su došli i sjetu i emocije svih onih koji nisu mogli biti jutros s nama, ali zajedno smo u mislima i dovama– rekao je banjalučki muftija i naglasio da se Božija milost povećava i uvećava kroz brigu prema drugima, slabijima, nemoćnima, ostavljenima, djeci, bolesnima...



Kaže da ono što je bilo u prošlosti, ne može se promijeniti, ali treba gledati u budućost s velikim optimizmom zajedničkog života.



-Vjerujem da će Bošnjaci ovaj dan podijeliti sa svim ljudima gdje žive i da će svi osjetiti toplinu ovog velikog dana – istakao je muftija Abdibegović i dodao da na današnji dan niko ne bi trebao da bude tužan te da ovaj svijet opstaje i postoji na vjeri i ljubavi.



Ef. Abdibegović je podsjetio da je ovom bajramu prethodio post, čiji je cilj oplemeniti dušu, a tijelo podrediti duši.



-Zato oni, koji su postom nadjačali tijelo, danas imaju razloga za još veću radost i sreću. A za one koji su propustili priliku, molimo Boga da im pruži novu priliku, jer je za njih to nova nada- rekao je muftija banjalučki.



Tokom proteklih mjesec dana, posjetio je, kaže, medžlise u banjalučkom muftiluku te se u susretu s vjernicima uvjerio da je ovogodišnji ramazan dobro organizovan uz zajedničke iftare, kojima su nerijetko prisustvovali i predstavnici vjerskog, javnog, kulturnog i političkog života te dobri ljudi različitih vjerskih pripadnosti i uvjerenja.



-Sve to govori o pozitivnim promjenama i pomacima na tragu afirmacije, mira, suživota i dobrosusjedskih odnosa među ljudima. Takav trend ne bi trebali poremetiti postupci neodgovornih pojedinaca – rekao je muftija banjalučki.



Vjernici ističu da je Bajram posebna radost, nakon što su ispostili ramazan.



Bajram je u banjalučkoj Ferhadiji dočekao i Sakib Čanić iz Donje Ljubije kod Prijedora.



-Posebno sam došao kako bi ovaj dan dočekao u Ferhadiji i da mi to ostane u sjećanju čitavog života – kazao je Sakib.



Već 85 godina, kao vjernik, Bajramu se raduje i Banjalučanin Muharem Kadić.



-Drago mi je da je Ferhadija danas puna. Čitav sam rat bio ovdje i bilo nas je malo. Sada je, hvala Bogu, sve najbolje – kazao je Muharem.





(FENA)