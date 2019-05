Po prvi put, na saobraćajnicama u gradu iscrtan je trodimenzionalni pješački prelaz i obilježena horizontalna saobraćajna signalizacija tzv. hladnom plastikom.

Ovi radovi obavljeni su proteklog vikenda, i to 3D prelaz iscrtan je na novoj dionici Istočnog tranzita, a umjesto boje horizontalna signalizacija je obilježena hladnom plastikom u Aleji Svetog Save, na dijelu od Narodnog pozorišta do Gundulićeve ulice.



Takođe, kako su naveli iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve – hladnom plastikom izvučena je i biciklistička traka na saobraćajnici u Ulici Gavre Vučkovića, na dijelu od ul. Stepe Stepanovića do mosta „Venecija“.



“Ovi projekti su eksperimentalni, a nakon analize uočenih efekata, odlučićemo da li će se ubuduće na ovakav način obilježavati i drugi pješački prelazi na kojima je povećana ugroženost pješaka, odnosno da li će se metod sa hladnom plastikom upotrebljavati i na drugim saobraćajnicama”, kazali su iz resornog odjeljenja.



Pojasnili su da se u slučaju 3D prelaza zapravo radi o upotrebi optičke iluzije u obilježavanju pješačkog prelaza, koja privlači pažnju vozača te samim tim dovodi do smanjenja brzine i povećanja bezbjednosti u saobraćaju.



Kod upotrebe hladne plastike umjesto boje, istakli su da ovakvi prelazi traju mnogo duže u odnosu na konvencionalna rješenja, jer im vijek trajanja na kolovozu iznosi najmanje pet do šest godina. Pored toga, ova vrsta signalizacije uočljiva je tokom cijelog dana i noći, pri svim uslovima osvjetljenja, kao i u svim vremenskim uslovima, pa se očekuje da će, takođe, doprinijeti povećanju bezbjednosti saobraćaja.



Istovremeno, iz Odjeljenja podsjećaju da je u toku redovno održavanje horizontalne signalizacije na području grada.





