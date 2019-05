Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je grad već dva dana u pripravnosti povodom najavljenih padavina, te da je za danas predviđena sjednica Štaba za civilnu zaštitu.

Igor Radojičić / 24sata.info

"Ušli smo u postupanje po pravilima i procedurama, po uputstvu za slučaj pripreme ili prevencije elementarnih nepogoda u slučaju poplava", rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci



On je naveo da je od nedjelje, 12. maja, Hidrometeorološkoi zavod najavio značajnije padavine i dodao da je u ovom momentu vrlo teško izvršiti tačnu procjenu koliki je to obim padavina.



Radojičić je rekao da su gradske službe, shodno upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Republičke uprave Civilne zaštite, u fazi preventivnih preduzimanja mjera, te pozvao građane da narednih dana prate upozorenja.



On je dodao da se građanima preporučuje da preventive radi, pogotovo tamo gdje je riječ o individualnim i pomoćnim stambenim objektima, oko kuća i dvorišta, izvrše čišćenje kanala i propusta gdje se obično oborinske vode sakupljaju.



"Onima koji imaju septičke jame preporučuje se preventivno čišćenje kako ih podzemne vode ne bi dopunile i prelile", rekao je Radojičić.



Sve to, kaže on, spada u set preventivnih mjera koji građani treba da preduzimu i istakao da će danas gradske službe dodatno obići teren.



Prema njegovim riječima, u Banjaluci se u protekle dvije godine mehanizacijom radilo preventivno krčenje kanala i propusta kada je riječ o bujičnim vodotocima.



On je naveo da grad ima konstantnu komunikaciju sa Hidroelektranom "Bočac", te da Banjaluka ima izgrađenu mapu rizika.



"U protekle dvije godine urađen je master plan i identifikovane su rizične tačke i područja, to su okolina vodotoka rijeke Vrbanja, okolina vodotoka rijeke Vrbas, pritoke, bujični potoci tamo gdje su padine", naveo je Radojičić.



On je istakao da se tradicionalno u ovakvim situacijama, ako su velike padavine, pojave i klizišta, naglasivši da je dodatni problem što je zemljište već zasićeno, jer su padavine bile i proteklih dana, tako da svake nove obilnije padavine mogu izazvati dodatne poteškoće.





