Civilna zaštita je u stanju pojačane pripravnosti, zbog najava meteorologa da bi Banju Luku, zajedno sa ostatkom BiH, od nedjelje, 12. maja, mogle zadesiti obilne padavine i dovesti do značajnog rasta vodotokova na području grada na Vrbasu.

Foto: 24sata.info

Šef banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun je potvrdio da Civilna zaštita, u saradnji sa nadležnim gradskim službama, s pažnjom prati stanje svih vodotokova na području Banje Luke i da preduzimaju odgovarajuće mjere zaštite, s obzirom na najavljene vremenske neprilike i prognozirane obilne količine padavina.



On je, ipak, naglasio da je stanje svih vodotokova na gradskom području ispod kote redovnih odbrana od poplava i da za sada ne prijeti opasnost od izlivanja rijeka iz svojih korita.



"U stalnom smo kontaktu sa Hidrometeorološkim zavodom i Hidroelektranom Bočac, zbog značaja akumulacije Bočac na vodostaj Vrbasa na području Banje Luke. Po posljednjim podacima, stanje u akumulaciji Bočac je redovno sa uobičajnim dotokom vode za ovo doba godine. Međutim, zbog najavljenih obilnih padavina, u stalnom smo kontaktu kako bi se obezbjedilo pravovremeno ispuštanje eventualnog, velikog dotoka vode u akumulaciju u slučaju da se u narednim danima obistine prognoze meteorologa", naglasio je Ćućun.



Po podacima Hidrometeorološkog zavoda RS-a od 14.00 sati, vodostaj Vrbasa na mjernom mjestu u Delibašinom selu iznosio je 164 centimetar, što je ispod redovne odbrane od poplava i nalazi se u stagnaciji, odnosno opadanju.



Istovremeno, vodostaj Vrbanje na mjernom mjestu u naselju Vrbanja iznosi 65 centimetara i također se nalazi u stagnaciji.



Meteorolozi su upozorili na moguće obilne padavine u periodu od 11. do 15. maja, s prognozom da bi u sjevernim dijelovima RS-a moglo pasti i do 100 litara kiše po metru kvadratnom, što bi, eventualno, moglo dovesti do izlijevanja rijeka iz svojih korita.





(FENA)