Skupština grada Banja Luke usvojila je danas dopunu odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području tog grada, kojom se daje mogućnost rada trgovačkim centrima nedjeljom do 22.00 sata.

Arhiv / 24sata.info

Gradonačelnik Igor Radojčić je kazao je da Banja Luka dobila „najveći regionalni šoping mol i ako hoće da bude konkurentni sa centrima u regionu, onda je to radno vrijeme isto kao kod njih“.



- Banja Luka se ustvari nalazi na klackalici između svog konceptualnog budućeg razvoja. Da li smo jedna industrijska varoš iz osamdesetih godina ili smo ono što je i zvanično novi status ovog grada – glavni grad Republike Srpske i regionalni centar. A glavni grad sa sobom nosi i drugačiji život i ritam, drugačije cijene, nosi i buku i događaje i drugačije radno vrijeme – naveo je Radojičić.



Tvrdi da se odlukom o radnom vremenu tržnog centra ne reguliše radno vrijeme radnika.



- Radno vrijeme radnika je propisano Zakonom o radu i granskim kolektivnim sindikalnim ugovorom. Prema tome, ako fabrika radi 16.00 sati to ne znači da i radnik toliko radi, nego on radi osam sati. Ako radi duže od toga, onda je to pitanje sindikata, inspekcije i poslodavca da li krši druge zakone i nije pitanje radnog vremena – pojasnio je Radojičić.



Predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS Goran Savanović istakao je da su protiv rada nedjeljom te pokreću kampanju kako bi se takav rad zaustavio ili značajnije platio.



Gradski parlament donio je danas i odluke o dodjeli nagrada i priznanja povodom 22. aprila – Dana grada, prema kojoj će proslavljeni sportista Abas Arslanagić i poznati književnik i prevodilac Kolja Mićević dobiti ovogodišnje najveće gradsko priznanje – Ključ grada sa „Poveljom počasni građanin grada Banja Luka“.



„Zlatni grb Grada“ dobit će, kako je rečeno, generalni direktor kompanije M:tel Marko Lopičić za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, iskazanu humanost i doprinos razvoju grada; generalni konzul Srbije u Banjoj Luci Vladimir Nikolić za izuzetan doprinos u razvoju grada; direktor kompanije „Tropik“ Bojan Risović za vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranko Škrbić za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i nauke.

(FENA)