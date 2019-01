Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem služio je večeras u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci Večernje bogosluženje i osveštao badnjak, u prisustvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.

Foto: RAS Srbija

Dodik je na službu došao sa unukom Stefanom.



– Važno je da budemo posvećeni jedni drugima, da se zaborave svi nesporazumi i da se okrenemo zajedničkom životu u okviru porodice, dragih ljudi, da svima poželimo dobro, a da onima, koji su nekada prema nama možda i zgriješili, oprostimo i da na ovom prostoru živimo život dostojan čovjeka i naroda koji ovdje živi – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.



On je svim pravoslavnim vjernicima čestitao Badnji dan i sutrašnji Božić tradicionlanim pozdravom “Mir Božiji, Hristos se rodi!”.



Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je važnost okupljanja za Božić, ukazujući da je to vrijeme za slanje dobrih poruka, ali i da se pokažu vrijednosti na kojima počivaju Republika Srpska i društvo.



Nakon Večernje službe, badnjak će biti naložen u porti Crkve Svete Trojice.



Vladika Jefrem u ponoć će u Hramu Hrista Spasitelja služiti Svetu arhijerejsku liturgiju povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.



„Važna uloga crkve“



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da Srpska pravoslavna crkva /SPC/ ima vrlo važnu ulogu u društvu i predstavlja jedan od najvažnijih elemenata srpskog nacionalnog identiteta.



– Odnos sa narodom se gradi na način da se osjete njegove potrebe u vjerskom smislu. Dogovorili smo se da se svi usmjerimo na izgradnju rusko-srpskog pravoslavnog centra u Banjaluci, kako bi što prije bio završen – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon božićnog prijema, koji je za njega i predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović organizovao Njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem. Dodik je najavio da će u narednih četiri do pet godina u okviru pravoslavnih hramova širom Srpske, gdje za to postoje uslovi, biti izgrađena obdaništa, čime bi se dala nova dimenzija Crkvi u pogledu obrazovanja najmlađih.



Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je saradnja između institucija Republike Srpske i SPC odlična.





(SrpskaInfo)