U Banjoj Luci ispred hrama Hrista Spasitelja večeras se pojavio Draško Stanivuković, poslanik PDP-a, koji se nalazi na potjernici PU Banja Luka.

Ubrzo nakon pojavljivanja, njega su uhapsili inspektori u civilu, uz pomoć redovne policije.



On je prije hapšenja okupljenim novinarima kazao da policija traga za njim, a da on slobodno hoda, prenosi Avaz.



- Prolazio sam slobodno pored policije, a na potjernici sam. Njihovi zakoni me ne interesiraju. U koloni koja je hodala bio sam u sredini. Što ne raspisuju potjernice za kriminalcima i ubicama - upitao je Stanivuković.



Dodao je da mu se želi natovariti da je neprijatelj broj 1.



- Mogu me držati u ćeliji 24 sata, mogu pet godina, ali ne mogu da me zaustave. Mogu da me zaustave kao Milana Vukelića. Slobodno hodam u gradu u kojem sam rođen - rekao je Stanivuković.





