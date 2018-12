Sinoćnji protest članova grupe Pravda za Davida u Banjaluci je izazvao veliku pažnju svjetske javnosti. Izvještaje o ovom događaju objavili su brojni mediji širom planete.

Britanski Guardian, američki New York Times, kao i drugi svjetski listovi su prenijeli priče agencija Reuters i Associated Press o protestu i hapšenjima u ovom bh. gradu.



Pod naslovom “Protest Bosanskih Srba raste povodom nezadovoljstva zbog misteriozne smrti studenta”, Guardian je objavio u nedjelju članak, navodeći da je slučaj Dragičević “fokusirao frustracije” građana na “korupciju i slabu vladavinu zakona.”



Autor članka agencije Reuters također navodi da se devetomjesečni protest Davora Dragičevića “razvio u veći pokret građana kojima je dosta korupcije”, i onoga što tvrde da je “slaba vladavina zakona u Bosni”.



Agenija navodi da su prošle sedmice održani manji protesti podrške za Dragičevića u Srbiji i Hrvatskoj, kao i da su tada hapšeni opozicioni političari u Republici Srpskoj koje je Dodik optužio za “manipulisanje” protestima. Spominje i reakcije BiH Delegacije Evropske Unije i OHR-a na scene tokom nemira u Banja Luci.



New York Times i ABC News su prenijeli članak agencije Associated Press, koji tvrdi da je pokret ‘Pravda za Davida’ “inspirisao proteste koji traju mjesecima i odražavaju nezadovoljstvo zbog korupcije i nezaposlenosti u ovoj Balkanskoj zemlji.”



Deutsche Welle i Radio Free Europe su također objavili članke u kojima je opisana hronologija svih dešavanja u slučaju Dragičević. DW je također naveo tvrdnje Milorada Dodika da iza protesta stoji “strani faktor”, prije svega Velika Britanija, koju je Dodik optužio da radi na rušenju Republike Srpske.



Podsjećamo, nekoliko osoba uhapšeno je nakon sinoćnjih protesta u Banjaluci. Danas je raspisana potjernica za Davorom Dragičevićem i još četiri osobe. Sve aktivnosti na proslavi Nove godine kao i koncerti koji su trebali biti održani večeras, u međuvremenu su otkazane.





(24sata.info)