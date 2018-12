Očekujem nova hapšenja tokom dana, poručio je Milan Malešević advokat članova grupe “Pravda za Davida”.

Foto: 24sata.info

On tvrdi da je sinoć oko 22:30 minuta stigao u Policijsku stanicu Banjaluka – centar, te da je zatekao svoje branjenike sa lisicama na rukama, okrenute prema zidu.



“Poslije tri ili četiri sata skinute su im lisice i dopušteno im je da sjednu. Neki su nakon davanja izjave, pušteni, dok neki uopšte nisu ni dali izjavu, nego su pozvani da se jave 3. januara. Zamislite, držani su preko 12 sati i nikakva izjava od njih nije uzeta, što meni govori da se vrši pritisak na ljude koji su spremni da se i dalje bore za pravdu i istinu i da represija, koja je krenula 25. decembra dobija svoj dalji tok”, objašnjava za BN televiziju Malešević.



On očekuje da će ta represija biti nastavljena.



“Očekujem da će danas biti još hapšenja, bar su takve najave”, kaže Malešević.



Malešević tvrdi da je tokom sinoćnjih protesta bilo i hapšenja slučajnih prolaznika.



“Čak su neki ljudi koji nisu uopšte bili sinoć na protestima hapšeni. Prosto, vraćali su se s posla. Ljudi su hapšeni na ulici, u kafićima. Naravno, niko im nije rekao zbog čega se lišavaju slobode do momenta dok nisu trebali da daju izjavu”, kaže Malešević.



Malešević je potvrdio da je u Policijskoj upravi sinoć boravio i direktor Policije Srpske Darko Ćulum, kao što je i 25. decembra na istom mjestu bio i ministar Dragan Lukač, što prema Maleševićevim riječima, jasno pokazuje da oni rukovode policijskom akcijom.





(BN)