Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić izjavio je da iza večerašnjeg okupljanja pripadnika grupe "Pravda za Davida" postoji namjera da Banja Luka bude vraćena u vrtlog nekih nemira i da iz ovog grada budu poslate ružne slike.

Radojičić i Džinović / Twitter

"Mi smo ovih dana pozivali da u gradu ima mjesta i za one koji slave i za one koji protestuju, međutim, očito koncepcija nije takva i koncepcija je da se Banja Luka vrati u vrtlog nekih nemira, da se odavde idu ružne slike i da se vratimo u neka mnogo ružna vremena, kojih se građani ne žele sjećati", rekao je Radojičić za Alternativnu televiziju.



Radojičić je ocijenio da je to što se dešava poražavajuće za jednu mirnu i građansku Banju Luku.



"Na Trgu Krajine održan je protest `Pravda za Davida` koji je bio potpuno obezbijeđen i nije bio ometan ni od koga. Međutim, dio ljudi koji je protestovao ulicama Banje Luke, na kraju je stigao i praktično zauzeo plato ispred Muzeja savremene umjetnosti, na kojem je trebalo da bude održan koncert Harisa Džinovića", rekao je Radojičić.



On kaže da su mirni građani koji su došli sa porodicama da čuju koncert jedne od regionalnih zvijezda u tome onemogućeni.



"Koliko čujem, bilo je i štete na opremi za ozvučenje. Koncert je onemogućen, nije se mogao održati, iako je Haris DŽinović došao, sjedili smo zajedno, i želio je da nastupi. Mislim da je ovo žalosno da je jedna grupa, praktično u centru grada, nametnula svoju volju, iako je imala organizovan miran skup, i ta je onemogućila drugim građanima da imaju isto takav jedan miran skup", rekao je Radojičić.





(24sata.info)