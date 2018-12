Jake policijske snage večeras su iza 22 sata stigle na glavni banjalučki trg, gdje su okupljeni članovi grupe "Pravda za Davida", zatraživši od njih da napuste trg.

23.58



Očekuje se da se Milorad Dodik obrati u vanrednim vijestima koje emituje Alternativna TV.



23. 54



Pripadnici policije Republike Srpske uhapsili su večeras u Banjaluci nekoliko lica, među kojima je i član grupe "Pravda za Davida" Danijela Ratešić Došen, saznaje Srna.



Prema saznanjima Srne, Davor Dragičević, otac nastradalog mladića Davida, je u bjekstvu i policija za njim traga.



23.46



Slobodan Vasković na svom blogu je objavio da vlada potpuna konfuzija oko toga da li je uhapšen Davor Dragičević. Novinar TV N1 je objavio na svom tviter profilu da mu je iz MUP RS rečeno da Davor Dragičević nije uhapšen.



Moji saradnici vidjeli su posljednji put Davora kod Ferhadije, gdje je opkoljen od Stranačke Specijale.



Dva kordona su potrčala i niko više od nas nije mogao prići, niti vidjeti šta se dešava sa Davorom", rekao je moj kolega.



On je još rekao kako je posljednji put vidio Davora da ide prema PU Banjaluka.







23.43



Draško Stanivuković je opisao situaciju na Trgu Krajine u Banja Luci nakon što je policija razbila proteste i uhapsila nekoliko osoba.









23.37



Policija je u kafeu "City" na Trgu Krajine uhapsila Željka Dabića, jednog od najbližih saradnika Davora Dragičevića. Privedena je i Danijela Rastešić.



23.31



Objavljen je video u kojem se vidi kako pripadnici policije privode članove grupe "Pravda za Davida".







23.28



Novinar Ivan Begić objavio je na Facebook profilu da ih je policija satjerala u jedan kafić, te da će ih sve pobiti.



- Satjerali su nas u kafić. Pobit će nas, svijete pomozi - napisao je Begić.



23.20



Komunalci su sklonili cvijeće, svijeće i fotografije koje su večeras postavljene na Trg.



23.17



Pripadnici JZP su nakon potiskivanja građana sa Trga Krajine uhapsili nekoliko osoba. Uhapšeni su stavljeni u "maricu" i sprovedeni u PU Banja Luka.







23.05



Iako je ranije bilo objavljeno da je Davor Dragičević uhapšen, on je ipak još uvijek na trgu.



22.50



Policija je zatražila da se mirno raziđu jer nemaju odobrenje za okupljanje. Oko 30-tak čanova krenulo je da šeta trgom ističući da im ne treba odobrenje ako se kreću.



Uputili su tom prilikom pogrdne riječi pripadnicima policijske jedinice za podršku.



Nakon toga policajci su počeli da rastjeruju okupljene sa Trga Krajine.



Iz MUP-a su uputili apel građanima da se raziđu zato što je njihov skup bio dozvoljen do 20 sata.



- Skup je bio dozvoljen do 20 sati, pozivamo vas da se raziđete zbog vaše sigurnosti. Ako ne postupite tako bit će upotrebljena zakonska sredstva - kazao je policajac putem megafona.



Nekoliko osoba js uhapšeno u blizini Trga Krajine. Prema nezvaničnim informacijama ponovo je uhapšen i Davor Dragičević.



Ovu informaciju potvrdila je i Suzana Radanović koja je na Facebook grupi "Pravda za Davida" objavila da je Davor uhapšen.







Prethodno je otkazan koncert Harisa Džinovica koji je trebalo da se održi 100-njak metara dalje od gradskog trga.





