Na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci počo je veliki protest građana i članova pokreta "Pravda za Davida".

Otac nastradalog mladića kazao je da je prošlo tačno 280 dana od ubistva njegovog sina.



- Dragi moj sine, predao sam ti svoje amajlije u amanet. Ja nazad nemam nigde. Ja odavdje ne idem. Milorade, ja ću vas srušiti pravno. Eto vam međunarodna zajednico dajte podršku Dodiku i Lukaču. Oni su ubice mog sina. Oni su najveći zločinci. Moji zahtjevi nisu od jučer, oni su stari osam mjeseci. Ne budem li dobio ispunjene zahtjeva, znam kako ću vas bez pravde srušiti - kazao je Davor Dragičević.



Suzana Radanović, majka Davida Dragičevića kazala je da ono što oni već 280 dana pričaju na trgu nije bajka.



- Moj sin je ubijen, a ubila ga je policija. Mi to nismo sanjali, pa digli narod. Kome bi palo na pamet da za to optuži policiju. Lukaču, ko je toliko jak da ga štitiš? Milorade, ko je toliko jak da ćeš svoj narod da pregaziš zbog njega? Lukača smatram direktno odgovornim za ubistvo Davida zbog funkcije koju obnaša. Rekao da će podnijeti ostavku kada kažemo za šta je kriv. Prva greška mu je bila kada je mog sina proglasio narkomanom, lopovom i samoubicom. Drugi dokaz je dolazak u našu kuću i laganje u oči. Treća greška je laganje u NSRS - kazala je Suzana.



Zadnja greška, kako je kazala bio je 25. decembar kada je Lukač poslao svoje jatake na goloruki narod, majke i na djecu.



- Ostavka, i to automatska! U Japanu rade harakiri, od njega očekujem to. Moral i čast su se izgubili kod naših vladara. Oni ne postoje. Moje dijete nećete ubiti i otići mirno spavati - kazala je Suzana.



Danijela Ratešić, jedna od vođa grupe "Pravda za Davida" koja je zbog članstva u ovoj grupi dobila otkaz na svom poslu, kazala je da sve što traže jeste da se ubice otkriju, prenosi Avaz.



- 25. decembra je pogažena demokratija, radi čega? David nam je svima ostao u sjećanju kao živ. Par metara od ovog mjeste hijene su ga presrele i počele njegovo pogubljenje. Zašto su njegovi drugovi došli baš na trg da zapale svijeću? Zna se. Ali, ja se pitam kome je to srce smetalo. I to nam je sada postalo jasno. Peklo je one koji su znali da su na tom mjestu počinili zločin - kazala je Radanović.







