Na glavnom gradskom trgu u Banjoj Luci počelo je okupljanje građana i članova pokreta "Pravda za Davida", iz kojeg su za 18 sati najavili veliki protest.

Foto: 24sata.info

Za taj skup su tražili i dobili dozvolu, a postavili su i zahtjeve koji su trebali biti ispunjeni do njegovog početka.



Davor Dragičević, otac stradalog banjalučkog mladića Davida, saopćio je da zahtijeva ostavke funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS), banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, kao i hapšenje određenih osoba, jer u suprotnom, kako navodi, neće večeras otići sa glavnog gradskog trga.



Zahtijeva ostavke ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača, načelnika Uprave za organizovani kriminal Darka Ilića, direktora policije RS Darka Ćuluma, patologa i načelnika Zavoda za sudsku medicinu RS Željka Karana, tužilaca Želimira Lepira i Dalibora Vreće, a optužuje ih za "upletenosti u nedopuštene radnje sprečavanja dokazivanja i zataškavanja ubistva njegovog sina Davida Dragičevića, kako bi se na taj način zaštitile institucije RS".



Traži i da se do početka skupa "Pravda za Davida", uhapse: Filip Ćulum, Đorđe Rađen, Zoran Bošnjak, Mikica Marjanac, Siniša Kojdić, te inspektor Bojan Karanović.



- Ukoliko ovi zahtjevi ne budu ispunjeni do 18 sati, mi ne odlazimo sa trga Davida Dragičevića, i za sve ostalo šta se bude događalo poslije tog momenta isključivu odgovornost snosit će Milorad Dodik, Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužilastvo RS – ustvrdio je Dragičević u ranijem saopćenju.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je dokaze odgovornosti za one čije se smjene traže, te ponovio da je jedino mjesto razjašnjenja "slučaja Dragičević" tužilaštvo, a ne izvršni organi vlasti.



Dodik je u Istočnom Sarajevu rekao i da je pokret "Pravda za Davida" s jasnim političkim aspiracijama i zahtjevima.



- U taj pokret ušli su predstavnici opozicije koji pokušavaju da na taj način nadoknade svoj izborni debakl - ustvrdio je Dodik i dodao da "ulica neće modelirati političke odnose u RS".



I predsjednik Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović smatra da „nije ljudski, ni moralno zloupotrebljavati bol porodice Dragičević i politizovati slučaj stradanja Davida Dragičevića kako bi se na ulici preoblikovala vlast u RS".



Nedaleko od Trga Krajine sve je spremno za večerašnji prednovogodišnji koncert Harisa Džinovića, koji je najavljen za 21 sat.





(FENA)