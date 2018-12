Aktivisti grupe "Pravda za Davida" okupili su se i večeras u Banjaluci kako bi iskazali nezadovoljstvo radom pravosuđa u slučaju ubistva Davida Dragičevića.

Foto: RAS Srbija

Davor Dragičević obratio se okupljenima, kazavši da će svoje zahtjeve, koji se moraju realizirati do 9. januara, iznijeti u nedjelju u 18 sati.



- U nedjelju u 18 sati bit će održan veličanstven skup. Pozivam sve da dođu i podrže Davida, Davora, Suzanu i Teodoru. Dođite ovdje na trg za mog sina - kazao je Dragičević.



Dragičević je kazao kako zločincima ništa ne može oprati krvave ruke.



- Mi smo gradska raja. Mi nismo ni Dodik, ni Kusturica. Za vikend će se sve promijeniti - kazao je otac ubijenog Davida.



Zahvalio je svima koji su pružili podršku za Davida i Dženana.



- Ja sam tu zbog vaše djece. Pripadnici MUP-a su ubili Davida. A ti, Burle, treniraj pred Tužilaštvom. S nama nećeš. I ti, Igore Radojičiću. Novogodišnjeg slavlja neće biti. Mi ćemo biti na trgu i odbrojavati sretniju 2019. godinu - istakao je Dragičević.



Osvrnuo se nakratko i na Milorada Dodika.



- Meni on više u kuću neće. Može pred Tužilaštvo, ali sam, bez ikog. A mi ćemo u "Agapeu" da pijemo kafu na njegov račun. On može da se sastane sa Željkom Cvijanović. Nek natoči goriva u traktor i neka se voza po Bakincima. Dodik je zločinac i ubica. I poslao je vas tu da vas ubije, vi u plavim uniformama - kazao je Dragičević, prenosi Avaz.



Skup je popraćen velikim policijskim snagama.



Okupljeni su krenuli u mirnu šetnju gradom, a čuju se povici "Pravda, pravda".



Novi protesti najavljeni su za nedjelju.





(24sata.info)