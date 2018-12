U Banja Luci je uhapšen predsjednik PDP-a Branislav Borenović, te poslanik PDP-a Draško Stanivuković.

Foto: 24sata.info

Ranije je veći incident je izbio na Trgu Krajine. Jedan građanin je krenuo na policiju, a više njih ga je hapsilo, zbog čega je došlo do naguravanja policije i građana.







To je izazvalo revolt ostalih okupljenih koji su psovali i pljuvali policajce.



Jedan policajac je povrijeđen, zadobio je ogrebotine po glavi. Traži se Hitna pomoć da dođe.



Nakon hapšenja Davora Dragičevića, policija je privela još dvije osobe iz grupa Pravda za Davida.



Kako prenose mediji, policajci su u policijsku stanicu uveli i novinara Vladimira Šuška.



Hapšenje Davora Dragičevića potvrdio je i MUP RS jednom rečenicom, navodeći da su uhapsili lice D.D: zbog dokumentovanja krivičnog djela "ugrožavanja sigurnosti".



Na Trgu Krajine Banjaluka situacija je napeta. Građani su počeli protest zbog hapšenja Davora Dragičevića, a samo par trenutaka kasnije uhapšena je i Davidova majka Suzana Radanović.



Partija demokratskog progresa traži da se odmah zaustavi progon Davora Dragičevića, oca koji već mjesecima samo traži istinu i pravdu za svog mučki ubijenog sina i građana koji mu u toj borbi pružaju podršku.



"Insistiramo da pod hitno budu pušteni, jer takav čin može imati neviđene posljedice po živote ljudi. Ovaj potez još jedna je potvrda do sada neviđene represije koju režim sprovodi nad svakim ko mu se ne pokorava", saopštili su iz ove stranke.



PDP poziva MUP RS i nadležno Tužilaštvo da se, umjesto progona Davora Dragičevića, počnu ozbiljno baviti rješavanjem slučaja ubistva Davida Dragičevića, da bi istina konačno izašla na vidjelo, a pravda bila zadovoljena.





(24sata.info)