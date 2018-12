U Banjaluci je završeno donatorske veče u okviru humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" tokom koje je, prema prvim procjenama, prikupljeno više od 1,4 miliona KM, a više od 72.000 puta pozvan je humanitarni broj 1411.

Foto: 24sata.info

Ova akcija održana je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, a prikupljena sredsta biće iskorištena za nabavku robotike za oporavak djece sa poremećajima kretanja.



Donatorskoj večeri prisustvovali su predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, premijeri RS Radovan Višković i Srbije Ana Brnabić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, te ministri u vladama Republike Srpske i Srbije.



Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnici i načelnici gradova i opština Republike Srpske, kao i predstavnici kulturnog, javnog, društvenog i akademskog života Republike Srpske i Srbije.



Oni su razgovarali sa građanima koji su dali svoj doprinos ovoj akciji pozivanjem humanitarnog telefonskog broja 1411.



Partneri na donatorskoj večeri, koja je održana deveti put, bili su mladi umjetnici iz različitih krajeva RS, koji su pjevali, plesali, svirali, glumili i na taj način dali veliki doprinos u okviru ove akcije.



U okviru akcije od 6. decembra aktivan je i humanitarni broj 1411 putem kojeg građani mogu da doniraju jednu KM za pomoć u nabavci robotike za oporavak djece sa poremećajima kretanja. Ovaj humanitarni biće aktivan do Božića, 7. januara 2019. godine.



Vlada Srbije donirala je 250.000 evra za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja.



U Republici Srpskoj godišnje između 150 i 200 djece ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom uz korištenje robotike, te oko 150 mladih ljudi koji su doživjeli neku povredu mozga i kičmene moždine, kažu u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović".



Prvo donatorsko veče održano je 2010. godine za djecu oboljelu od malignih bolesti, a 2011. godine za djecu sa posebnim potrebama i poremećajima u razvoju, 2012. za djecu oboljelu od dijabetesa melitusa tipa jedan, 2013. za djecu s autizmom.



Zatim je 2014. godine organizovano donatorsko veče za izgradnju Roditeljske kuće u Banjaluci, dok je 2015. godine to bilo za pomoć djeci sa rijetkim genetskim oboljenjima.



Donatorsko veče 2016. godine organizovano je za Centar za prevenciju razvojnih teškoća "Za majku i dijete", a prošle godine je to bilo za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.





(24sata.info)