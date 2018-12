U parku Mladen Stojanović u Banjaluci, sa svečanim dolaskom Djeda Mraza u oldtimeru, svjetlosnim dekoracijama i preko 300.000 lampica večeras je otvorena nova, šesta, sezona Zimzograda.

Foto: AA

"Ispred organizacije ovog magičnog i čarobnog šestog Zimzograda, obećavam svim posjetiocima najbolju zabavu i čaroliju. Ove godine smo se potrudili da Zimzograd izgledom podsjeća na zimske manifestacije i festivale u evropskim metropolama i dali mu dašak svjetskog izgleda i ambijentalno dekorativnog dizajna", rekao Marko Šiniković, portparol Zimzograda.



Posjetioci će ove godine imati priliku da upoznaju dva stanovnika Zimzograda koji se zovu Gulimili i Dželimili.



Srđan Amidžić, zamjenik gradonačelnik Banjaluke podsjetio je da je Zimzograd jedinstven brend Banjaluke u sklopu "Banjalučke zime" koja će trajati do kraja januara.



"Za Novu godinu u Banjaluci biće najbolji program u regionu, a od 30. decembra do 2. januara nastupiće sjajni regionalni pjevači Haris Džinović, Željko Samardžić i Nikola Rokvić te Željko Joksimović.



Bogat i atraktivan sadržaj očekuje sve sugrađane, ali i one koji posjete naš grad za predstojeće zimske praznike", kazao je Amidžić i dodao da najviše turista Banjaluka očekuje iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.



Prethodnih godina Zimzograd se nalazio na Trgu Krajine, a ove godine u parku Mladen Stojanović posjetiocima se zabavni sadržaji nude na 15.000 metara kvadratnih.





(AA)