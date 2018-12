Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić danas je u Ljubljani promovisao novogodišnji program pod motom "Banjaluka te zove" i istakao da je najveći grad Republike Srpske pripremio najbolji program u regionu, sa tri noći velikih koncerata popularnih pjevača.

Foto: NN

Radojičić je, zajedno sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem, pozvao građane Slovenije da novogodišnje praznike provedu u Banjaluci, saopšteno je iz banjalučke Gradske uprave.



"Ako već niste odlučili gdje ćete za Novu godinu, vaš izbor može biti Banjaluka. Dobrodošli ste u naš grad, ovom ili bilo kojom drugom prilikom", poručio je Radojičić.



On je istakao da su gosti iz Slovenije, zajedno sa gostima iz Srbije, najčešći u Banjaluci.



"Naš grad je blizu, a cijene su povoljne za goste iz Slovenije. Banjaluka ima lijep i bogat kulturni život, te odličnu gastronomsku ponudu", naglasio je Radojičić.



On je naveo da će u Banjaluci 30. decembra nastupiti Haris DŽinović, u novogodišnjoj noći Željko Samardžić i Nikola Rokvić, a 1. januara Banjalučane i turiste iz cijelog regiona zabavljaće Željko Joksimović.



"To su popularni pjevači i ovdje, jer smo vodili računa i o gostima iz Slovenije. Grad ima i niz zimskih događanja na više lokacija", naglasio je Radojičić.



On je rekao da su organizovani mali sajmovi sa kućicama, što se može vidjeti i u Ljubljani.



Radojičić je dodao da je već teško naći mjesto u hotelima, te je preporučio svima koji planiraju dolazak da što prije rezervišu smještaj.





(24sata.info)