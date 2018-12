U Banja Luci su na Trgu Krajine večeras održani po 251. po redu protesti pod nazivom "Pravda za Davida".

Foto: 24sata.info

Otac stradalog mladića, Davor Dragičević, kazao je da je David te noći poslao poruku da ako mu se nešto dogodi "kriv je Filip Ćulum". Rekao je kako je to osoba koja je i dalje na slobodi, te da je on komšija direktora policije Darka Ćuluma.



- Kakva je onda poruka ako su ubice na slobodi, možda da krenemo i ubijamo? Da li je to poruka države - upitao je Dragičević.



Gradonačelniku Banja Luke Igoru Radojičiću je poručio da garantira da na Trgu neće biti proslave Nove godine, sve dok se Davidovo ubistvo ne riješi.





(24sata.info)