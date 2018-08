Građani su se po 135. put zaredom okupili na banjalučkom Trgu Krajine kako bi pružili podršku porodici Dragičević u traženju istine o smrti tragično nastradalog mladića Davida Dragičevića.

Foto: RTV BN

Kao i svako veče okupljenima se obratio otac mladog Banjalučanina Davor Dragičević, koji je ponovio da traži istinu o smrti njegovog sina i pravdu.



"Tražimo od ove države samo istinu i pravdu. Tražimo je na miran način od zlikovaca i ubica. Pošto vama ništa nije sveto, meni jeste moje dijete", rekao je Davor.



Pokazao je dvije fotografije novca nađenog kod Davida, kao i tijela svog sina. Davor tvrdi da nedostaje 110 KM i pitao je gdje je to David potrošio novac koji je nestao iz kuće Rađena.



"Šta reći, a da ostanem pribran. Hoću. Ja nisam ubica. Davida više nema, strunuo je. Ali imate vi, imaju ova djeca. Poslije Dejtona tražim samo pravo na život. Nemam ga, ljudi, ubili su mi dijete! Ne znam da li vi imate to pravo", pitao je Davor, na šta su okupljeni povikali: "Nemamo!".



Davor je obraćajući se na okupljenima na Trgu poručio:



“Neko je danas dobro rekao - idi sine iz ove zemlje, da te želim. Ako ostaneš žaliću te. Hvala vam, zločinci i ubice, što me tjerate da svaki dan gledam sliku mrtvog sina. Ubistvo Davida će se završiti kada mi vratite njegove gaće, ali se grupa Pravda za Davida nikada neće završiti", zaključio je otac Davida Dragičevića.



Na kraju skupa je poručeno da grupa "Pravda za Davida" neće odustati od istine i pravde.





(RTV BN)