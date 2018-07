U dijelu centra Banje Luke sutra će u određenom vremenskom intervalu biti zabranjeno točenje alkohola, ali i rad nekih ugostitetljskih objekata za vrijeme održavanja javnog skupa pod nazivom „Pravda za Davida“.

Foto: 24sata.info

Grupa "Pravda za Davida", koja okuplja oko 330.000 članova, osnovana je s ciljem rasvjetljavanja okolnosti stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića i za sutra su najavili veliko okupljanje građana u centru Banje Luke.



Na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova RS – Policijske uprave Banja Luka, gradonačelnik Igor Radojičić je donio naredbu o privremnoj zabrani točenja alkohola i rada lokala u centru, a kako bi osigurali nesmetano održavanje javog skupa.



- Privremeno se zabranjuje točenje alkoholnih pića u određenim ugostiteljskim objektima u dijelu centra grada, u vremenu od 12 do 16 sati, te njihovo organičeno radno vrijeme u periodu od 16 do 22 sati - navedeno je u naredbi



Grupa "Pravda za Davida“ najavila je za sutra u 19 sati skup na Trgu Krajine u Banjoj Luci.



- Na okupljanju građanima će se, osim Davora Dragičevića, obratiti i Muriz Memić, otac tragično nastradalog Dženana Menića iz Sarajeva, te Spasenija Aranđelović, majka također tragično nastradale Danijele Aranđelović iz Tuzle – istakli su u saopćenju.



Uz roditelje ove djece na skupu, na kojem očekuju i goste iz drugih gradova BiH, će se obratiti i pojedini članovi grupe „Pravda za Davida“.



- Pozivamo sve savjesne građane da podrže ove roditelje u njihovoj borbi za pravdu i istinu o smrti njihove djece – dodali su iz ove grupe uz poziv da okupljanje protekne u miru i bez incidenata.



Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je prije dva dana saopćilo da su, provođenjem dodatnih istražnih radnji, došli do osnova sumnje (najniži stepen vjerovatnoće) da je do utopljenja i dospijeća Davida Dragičevića u rječicu Crkvena u Banjoj Luci došlo nakon verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih (dva ili tri za sada nepoznata izvršioca).



Naveli su da ostaje da se utvrdi da li je mladić bježeći sam pao u nabujalu Crkvenu ili su ga izvršioci gurnuli.



Otac Davida Dragičevića ne prihvata ovaj stav tužilaštva i tvrdi da je njegov sin ubijen.





(FENA)