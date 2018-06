Vjernici iz Banjaluke, gradova Bosne i Hercegovine i dijaspore, jutros su klanjali bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjaluci, a Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki, koji je predvodio molitvu poručio je da bez praštanja nema budućnosti.

Foto: 24sata.info

"S obzirom da je mjesec ramazan mjesec intenzivnog posta, 30 dana, ovo je velika pobjeda za one koji su izdržali taj napor i u tom periodu, u tih 30 dana tražili su oprost od Gospodara svijetova za svoje propuste, grijehe, tako da je moja današnja poruka Kur'anski ajet u kojem se kaže 'Drži se praštanja"", rekao je Kozlić.



Prema njegovim riječima "ako želimo od Boga dragog da zadobijemo, zaslužimo oprost onda moramo biti spremni da priznamo svoje greške i propuste, da oprostimo onima koji su nam načinili neku nepravdu i štetu".



"To se odnosi na nas na individualnom i na kolektivnom planu. Bez praštanja nema budućnosti. Bog je onaj koji voli praštanje koji puno prašta i naređuje nam da praštamo u ovom mjesecu i na ovaj blagdan", istakao je muftija banjalučki.



Čestitao je praznik svim muslimanima riječima "Bajram šerif mubarek olsun".



Radostan je i da je ispostio prethodnih 30 dana jer je sada duhovno jači, a iako je izgubio nekoliko kilograma u pitanju je velika pobjeda.



"Čuvajmo post, u svim religijskim tradicijama, to je dobro zdravo i korisno za naše društvo, mi sada idemo kućama na doručak, na baklavu, kafu, s komšijama podijeliti radost, jer nije radost ako je ne podijelimo", kazao je Kozlić u obraćanju novinarima nakon bajram-namaza.



Prema njegovim riječima, tokom mjeseca ramazana teravih-namaz se klanjao na 11 mjesta od Čelinca do Laktaša, a Bajram na osam mjesta.



"Ima vjernika po našim džamijama vidjeli ste i ovdje u Ferhadiji - ona je naravno posebno mjesto", kazao je Kozlić.



Fahrudin Dervović, porijeklom iz Banjaluke, na bajram-namaz stigao je iz Sarajeva da vidi obnovljenu Ferhat-pašinu džamiju



"Bajram ću da obilježim kod rođaka, prijatelja, biće lijepo", kazao je Dervović.



Banjalučanin Murat Bajrić, koji trenutno živi u Austriji, treći put je stigao na bajram-namaz u Ferhadiju i to pred sam početak molitve, ali je zadovoljan što je, iako je juče radio, jutros uspio stići u Banjaluku.



"Ovaj praznik za nas znači jedan poseban osjećaj. Provodimo ga u krugu familije na najbolji mogući način, to je za nas nešto to se ne može opisati riječima", rekao je Sandi Šejh.



Banjalučanin Aldin Husejinagić, koji inače praznik proslavlja u krugu porodice, provodeći vrijeme s dragim ljudim kaže da će mu ove godine Ramazansk bajram biti malo tužniji nego inače jer mu roditelji nisu u gradu, a nema druge rodbine u blizini.





(AA)