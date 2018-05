Davor Dragičević, otac pokojnog Banjalučanina Davida Dragičevića (21), upravo je podnio prijavu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, protiv, kako je navedeno, nepoznatih lica, a za teško ubistvo njegovog sina.

Prijavu potpisuje u svojstvu oštećenog, a podnosi je Borislav Radovanović, bivši krim-inspektor, koji kaže da se od prvog dana stavio Davoru na raspolaganje.



"Danas smo podnijeli prijavu za teško ubistvo, za koje je zaprijećena maksimalna kazna do 45 godina zatvora. Prijavu zasnivamo na dokazima i činjenicama, sa kakvim raspolaže i Tužilaštvo više od 40 dana", navodi Radovanović.



Dodaje da su izjave policije o zadesnoj smrti i Davidovom padu sa mosta "notorne gluposti".



"Ovdje je vrlo jednostavna situacija. Slučaj razvlače 50 dana da to ubace u ladicu, a masa se skloni sa Trga", kazao je on.



Dragičević je rekao da sve što je do sada rađeno predstavlja montiran proces.



"Na njima je da kažu imena ubica. Moj sin je otet, brutalno pretučen, maltretiran", kazao je Dragičević.



Dodao je da Crkvena nije rječica, već kanalizacija.



"Tražim da mi se predaju sve lične stvari mog Davida", kazao je Davor.



Radovanović je kazao da će društvena zajednica "Pravda za Davida" danas, sa početkom u 18 časova, započeti akciju kakva nije zabilježena u ljudskoj istoriji, a to je da će Tužilaštvo, po procjenama, dobiti 10.000 prijava koje će potpisati građani.





