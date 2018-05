Okupljanje građana Pravda za Davida održano je i večeras na Trgu Krajine u Banjaluci.

Kao i prethodnih večeri, okupljenima se obratio otac stradalog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, a svoj govor i večeras je započeo riječima "Dragi moj sine, dušo moja, dragi naš Davide, dušo naša".



Još jednom je ponovio da je "saučesništvo u ubistvu teži zločin od ubistva", te da je za to predviđena kazna do 45 godina zatvora.



"Jataci, saučesnici, prikrivači dokaza, zločinci, ubice, nalogodavci, egzekutori, pokušavate drugi put da ga ubijete. Samo pokušajte. Nisu dvojica, trojica. Dobro znam kome se obraćam, ima njih i previše u sistemu, zločinaca, kriminalaca, nalogodavaca", rekao je Davor Dragičević.



Ponovio je da "Davida Dragičevića nikad neće oprostiti i svu našu djecu".



"Samo pokušajte da ga ubijete drugi put. Ubili ste ga 26. 3. na zločinačkoj konferenciji MUP-a u sprezi sa Tužilaštvom. Imena nalogodavaca neću vam još reći, to treba da kažu MUP, Tužilaštvo, sud i Republika Srpska, imena kao u mojoj glavi. Govorite da znate ko ga je ubio, šta ste do sad radili. Mi i vi poslije ovoga nećemo živjeti zajedno", poručio je Dragičević.



Rekao je da će ostati na Trgu Krajine, mirno i dostojanstveno.



"Ostajemo ovdje, još uvijek mirno i dostojanstveno, bez politike, politiku su sami uvukli. Ovo je trg Davida Dragičevića i ostaće. Svako ko na bilo koji način proba da zloupotrijebi ovo ovdje, biće saučesnik i ubica. David Dragičević je ubijen u noći 23. na 24. mart i bačen u go*na. Crkvena nije rijeka, već kanalizacija", rekao je Dragičević.



Zahavlio se Sarajevu na gostoprimstvu, koje mu, kako je rekao daje snagu, energiju i hrabrost, te je najavio da "od sutra idu tužbe zločincima".



Na Trgu Krajine bili su i mladi banjalučki glumci koji su interpretirali govor Cicerona u Rimu.





