"Moj sin je na najbrutalniji način ubijen od strane pripadnika MUP-a u sprezi sa tužilaštvom. Ko je još umiješan u to, doće vrijeme, saznaće se sve, nemate puno vremena", kazao je Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, za kojeg građani Banjaluke traže pravdu svako veče na Trgu Krajine u Banjaluci.

Foto: 24sata.info

Dragičević je ponovio da je saučesništvo teži zločin nego ubistvo, i da je kazna za to 45 godina zatvora.



"Svi znamo ko su ti saučesnici, nećemo ih ponavljati svako veče. Vidjeli smo danas nove fotografije nakon reobdukcije koja je urađena 28. 3, prve fotografije daj bože da niko ne vidi“, rekao je Dragičević



On je rekao da su njemu "počeli pakovati svašta".



"Počeli su mi pakovati svašta nešto, to što mi pakujete mene uopšte ne interesuje, za 49 godina nemam nijednu prijavu. Zločinci, to samo pokazuje koliko tonete u svoju raku", rekao je Davidov otac.



On je kazao da je njegov sin 24. marta bio živ.



"Moj sin je na najbrutalniji način ubijen od strane pripadnika MUP-a u sprezi sa tužilaštvom. Ko je još umiješan u to, doće vrijeme, saznaće se sve, nemate puno vremena", kazao je Dragičević na Trgu Krajine.



On je rekao da sutra neće biti na Trgu Krajine, jer odlazi u Beograd, ali se u četvrtak vraća u Banjaluku, gdje će imati obraćanje na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS.



"Sve i jedan poslanik će se morati jasno izjasniti, da li je David skočio u Crkenu ili da li je moj sin ubijen od države. Ja svog mrtvog sina ne mogu oživjeti. Ovdje smo zbog nas, naše djece, naše budućnosti, ne mogu ga oživjeti, džaba. Ali mogu uraditi ono što sam obećao, obećao kad se rodio, da ću ga čuvati", rekao je Davor Dragičević.



Još jednom je poručio da će svi odgovorni biti sankcionisani.



"Neću vam oprostiti, vaše ubijanje traje već 26 godina. Bićete sankcionisani, krivično gonjeni do kraja mog života. Sve i jedan, bez obzira ko je", poručio je.



Zahvalio se svima na podršci i svoje obraćanje završio riječima: "Mi i vi zločinci nikad više nećemo živjeti zajedno".





(NN)