Veliki broj građana okupio se i večeras na Trgu Krajine u Banjaluci na skupu "Pravda za Davida", tražeći istinu o smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića čije je tijelo pronađeno 24. marta na ušću rijeke Crkvene u vrbas.

Foto: 24sata.info

Davidov otac, Davor Dragičević, i večeras je ponovio da je kazna za saučesništvo u ubistvu veća nego za ubistvo.



"Ona je 45 godina, biće vam veća, promijenićemo i to", rekao je Davor Dragičević na početku svog obraćanja okupljenim građanima.



On je potom govorio o današnjem saopštenju MUP-a Republike Srpske o propustima u istrazi krađe u kući u ulici Velibora Janjetovića, za koju je policija osumnjičila pokojnog Davida.



Davor Dragičević je rekao da je to saopštenje sramno.



"Još jedno sramno saopštenje MUP-a RS i gospodina Lukača, koji hoće da skrene istragu. Onaj video koji sam juče pustio vi imate od 18. trećeg, i zašto sada idete u tu kuću?", upitao je Dragičević i naglasio da njegov sin David nije bio u toj kući.



"Oni ljudi, i oni su saučesnici i zločinci. Zvao sam ih 25 dana ovdje. Mene nećete slomiti! Moj mozak je jači od vas!", poručio je Dragičević na Trgu Krajine.



On je dodao da je svakim novim "saopštenjem sve jači"



"Upozoravam vas sve iz institucija, podvaljivanje zločina ne dolazi u obzir. Ja znam sve, grupa 'Pravda za Davida zna 95 posto i sve je dokumentovano. Vi ste gospodo rušitelji Republike Srpske, naše, koju smo stvorili. Mi je ne damo! Ovo je naše i ostaćemo ovdje, ali zajedno više nikad", rekao je Dragičević i dodao:



"Ko ima šta reći neka kaže, ja ću sve reći desetog, osvanuće i jedanaesti, da vidimo ko je pozicija ko opozicija, znači jasno i glasno 'da' – 'ne'.Crno, bijelo, a sivo u mom riječniku nema, samo dvije riječi – istina i pravda. Za našeg davida, za našu djecu svu i za naš opstanak ovdje".



Na kraju se zahvalio okupljenim građanima i poručio:



"Idemo do kraja!".



Nakon Davora Dragičevića na Trgu se obratilo više okupljenih građana, a zajedno su otpjevali Davidovu pjesmu "Klinac u getu".





(NN)